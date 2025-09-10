  1. Clients Privés
Tout ira à... Le testament de Hulk Hogan dévoilé 

ai-scrape

10.9.2025 - 18:02

Selon de récentes révélations, Hulk Hogan a laissé un peu moins de 5 millions de dollars en héritage, dont rien ne reviendra à sa fille Brooke, avec qui il était brouillé.

Hulk Hogan est mort en juillet, à l'âge de 71 ans. (archives)
Hulk Hogan est mort en juillet, à l'âge de 71 ans. (archives)
KEYSTONE

10.09.2025, 18:02

Selon des documents judiciaires obtenus par «Us Weekly», la star du catch laisse tout à son fils Nick, seul héritier de sa succession, tandis que sa veuve, Melanie Sky Daily, est désignée comme son «épouse survivante».

Mort de Hulk Hogan. Sa fille Brooke renonce à un héritage de plusieurs millions de dollars!

Mort de Hulk HoganSa fille Brooke renonce à un héritage de plusieurs millions de dollars!

Le testament de Hulk, modifié pour la dernière fois en 2023, comme l'indique le «Daily Mail»,  inclut 799'000 dollars en biens personnels et intellectuels, 200'000 dollars en cryptomonnaie, ainsi que ses droits à l'image, estimés à 4 millions de dollars.

Quant à la propriété immobilière du catcheur, évaluée à 11 millions de dollars, pourrait être contrôlée par une fiducie ou une société à responsabilité limitée.

Ambiance tendue de toutes parts

À ce jour, son épouse Melanie envisage une poursuite pour faute médicale après une opération du cou qui aurait compromis le nerf phrénique de Hulk Hogan, le laissant essoufflé avant son décès. 

Quant à sa fille Brooke Hogan, même si elle s'est distancée de son père ces dernières années, elle n'en pense pas moins au sujet de sa belle-mère: elle a exprimé ses inquiétudes concernant les liens de Melanie Sky Daily avec la Scientologie. Elle a notamment révélé que son père «était réticent à mettre fin à sa relation avec Sky, craignant des répercussions».

En parallèle, Nick Hogan poursuit Bubba The Love Sponge pour empêcher la diffusion d'un documentaire sur le scandale de la sex-tape de 2012 impliquant son père. Certaines images devraient être retirées.

Le rédacteur a écrit cet article à l'aide de l'IA.

