Ice Cube se soucie davantage de faire rire le public que d'atteindre les chiffres du box-office. Ce n'est pas avec de la monnaie sonnante et trébuchante qu'il évalue le succès de ses projets, comme l'a confié le rappeur et acteur au Hollywood Reporter.

Ice Cube a révélé comment il mesure le succès de ses films et on est très loin de la vision des studios.

Covermedia

Alors que l'industrie hollywoodienne mesure généralement le succès d'un film à l'aune de ses recettes au box-office, le rappeur et acteur se soucie davantage de faire passer un bon moment au public dans la salle de cinéma.

Expliquant la meilleure partie du retour de sa franchise Friday, Ice Cube a déclaré au Hollywood Reporter: « Entendre les gens rire dans la salle. Entendre à quel point les gens apprécient le film. Avoir des répliques qu'ils peuvent citer et qu'ils reprennent dans leur vie de tous les jours, comme «Bye Felicia» ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là qu'un film est génial pour moi. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent que l'on gagne. Non, c'est le nombre de fois où les gens peuvent le regarder et l'apprécier. C'est vraiment le critère de mesure».

Ice Cube, de son vrai nom O'Shea Jackson, a écrit, produit et joué dans le premier film Friday en 1995, ainsi que dans ses suites, Next Friday en 2000 et Friday After Next en 2002. Il travaille depuis plusieurs années sur un quatrième volet de la franchise et a finalement conclu un accord avec Warner Bros. pour écrire et jouer dans Last Friday au début de ce mois. Lorsqu'on lui a demandé s'il ressentait une certaine pression à l'idée de réaliser une suite plus de 20 ans après le dernier épisode, il reste sereine. « Il n'y a pas de pression parce que je travaille avec les meilleurs dans ce domaine», a-t-il répondu.

Par ailleurs, il ne se repose pas sur ses lauriers. « Pour chaque film que vous faites, vous devez faire en sorte qu'il soit bon et génial. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens dépensent leur temps et leur argent pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Le plaisir de faire rire les gens, c'est de travailler avec des choses actuelles, des gens et des personnalités qui suscitent le rire, un peu de réalité, donc vous allez vous amuser», a ajouté Ice Cube.