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Après des années de rumeur Idris Elba dit enfin la vérité sur James Bond: «Je n'étais pas...»

Covermedia

25.5.2026 - 10:25

Idris Elba fait partie des acteurs en bonne place chez les bookmakers pour reprendre le rôle de James Bond après le départ de Daniel Craig. Si l'acteur a pu laisser planer le doute, il vient de faire un aveu au magazine People.

Idris Elba a déclaré qu'il n'avait jamais été envisagé pour le rôle de James Bond.
Idris Elba a déclaré qu'il n'avait jamais été envisagé pour le rôle de James Bond.
Covermedia

Covermedia

25.05.2026, 10:25

L'acteur britannique vient mettre un terme à des années de rumeurs qui suggéraient le contraire.

« Je n'étais pas dans la course au départ», a déclaré Idris Elba au magazine People dans une interview publiée samedi. « Ils sont en train de rajeunir. Et je leur souhaite toute la chance du monde. Je suis impatient, ça va être incroyable», a-t-il ajouté.

Les spéculations autour du rôle potentiel de la star de Luther en tant qu'espion britannique remontent au moins à 2011.

« Je l'envisagerais sans aucun doute», avait déclaré Idris Elba à NPR à l'époque, lorsqu'on lui avait demandé s'il était possible qu'il incarne le personnage. « Je ne veux pas être le James Bond noir. Sean Connery n'était pas le James Bond écossais, et Daniel Craig n'était pas le James Bond aux yeux bleus. Donc si je l'incarne, je ne veux pas qu'on m'appelle le James Bond noir.»

Quelques années plus tard, il s'est moqué de ce sujet, lorsqu'un courriel de janvier 2014 envoyé par la productrice de films Amy Pascal à Elizabeth Cantillon, l'ancienne vice-présidente exécutive de la production de Columbia Pictures, a déclaré: « Idris devrait être le prochain James Bond».

« 007 n'est-il pas censé être beau? Heureux que vous pensiez que j'ai une chance! Bonne année, les gens», avait tweeté Idris Elba en 2014.

La quête d'un nouveau James Bond a commencé en mai de cette année.

« La recherche du prochain James Bond est en cours», a déclaré un porte-parole d'Amazon MGM Studios dans un communiqué. « Bien que nous n'ayons pas l'intention de commenter des détails spécifiques pendant le processus de casting, nous sommes impatients de partager plus d'informations avec les fans de 007 dès que le moment sera venu.»

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