«Il était en sang» - La tension monte encore entre les fils d’Alain Delon

La relation entre les deux fils d'Alain Delon s'est encore plus ternie le mois dernier après la mort de l'un des chiens d'Alain-Fabien Delon, tué par balle à Douchy. Le jeune père de famille et acteur a blâmé son grand frère et a aussi dévoilé les conclusions exactes de l'expertise médicale de son père.

La guerre fait rage entre Alain-Fabien et Anthony Delon. IMAGO/Bestimage

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Anthony et Alain-Fabien Delon se livrent, depuis plus d'un mois, une guerre publique sur les réseaux sociaux à propos de leurs chiens. Le temps où les deux frères semblaient unis face à leur sœur Anouchka, sur l'héritage et la santé de leur père mort en août 2024, est définitivement révolu.

Cette fois, la fille d'Alain Delon n'est pas mêlée à l'histoire. C'est entre les deux garçons que l'animosité s'est encore élevée d'un cran. L'un des animaux domestiques d'Alain-Fabien Delon, un chien Malinois prénommé Obba et adopté en 2024, a été abattu sur le domicile familial à Douchy. Le fils cadet du Samouraï a alors accusé son frère aîné d'être responsable de la mort de l'animal.

Anthony Delon a répondu dans un long message sur Instagram, décrivant les difficultés du personnel et de ses proches avec Obba et le moment fatidique où il a dû ordonner à un membre de la sécurité de tenter de séparer, avec une arme, le Malinois du chien de son défunt père, Loubo, à qui Obba s'était attaqué.

J'ai demandé à la sécurité de tirer à deux reprises, d'abord en l'air, puis à côté, pensant qu'Obba lâcherait. Rien! Il avait entraîné Loubo à un mètre du bord, dans la vase (...) la tête de Loubo était enserrée dans sa gueule, il était en sang, il ne se défendait plus», a-t-il détaillé. «J'ai choisi notre chien, Loubo, notre famille à tous, ce qui reste de notre père et du grand-père aussi.»

«Mytho»

L'acteur a aussi reproché à son petit frère d'avoir «abandonné» l'animal dans la propriété familiale et assure que ce dernier a «rapidement succombé à ses blessures», alors qu'Alain-Fabien Delon affirmait qu'Obba avait agonisé pendant une quarantaine de minutes après avoir reçu quatre balles, avec des photos du cadavre de l'animal à l'appui. Les accusations d'Alain-Fabien Delon ont entraîné une plainte sous X de la Fondation 30 Millions d'Amis, tandis qu'Anthony Delon a porté plainte pour «dénonciation calomnieuse».

L'acteur de 61 ans a aussi accusé Alain-Fabien Delon d'avoir « brûlé» de la pelouse et un fauteuil sur la propriété et suggéré que son frère était «dérangé». «Un an et demi que ce guignol emmerde son monde! C'est la fin de la récré. Va travailler, tu verras, ça va t'ancrer dans la vraie vie...» a-t-il fustigé dans ses Stories Instagram.

Le jeune père lui a répondu sur Instagram, le traitant de «mytho» et dévoilant l'enclos de ses chiens à Douchy pour démentir les propos d'Anthony Delon. Dans ses Stories, Alain-Fabien Delon s'est dit «fatigué» de l'affaire, assurant vouloir désormais laisser son frère mener sa «guéguerre médiatique». Pour finir, l'acteur de 32 ans a partagé une capture d'écran des conclusions de l'expertise médicale sur l'état de santé de son père, signée par l'officier de police judiciaire.

Alain-Fabien Delon y a surligné plusieurs passages, notamment une «abolition totale du discernement» d'Alain Delon à partir de juin 2023, ce dont étaient au courant « les enfants d'Alain Delon (Anthony et Anouchka)». Alain Delon est décédé le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans.