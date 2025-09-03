La première de la nouvelle émission de Cyril Hanouna s'était finie avec l'embauche en direct de Matthieu Delormeau qui souhaitait faire de la prévention sur la drogue, lui qui lutte contre ses addictions. L'animateur et le chroniqueur se sont expliqués, l'un sur le plateau de TBT9 et l'autre sur X, sur son absence inattendue le lendemain.

La première de la nouvelle émission de Cyril Hanouna s'était finie avec l'embauche en direct de Matthieu Delormeau. Covermedia

Covermedia Covermedia

Où est Matthieu Delormeau ? C'est la question que se sont posés beaucoup de téléspectateurs de W9 hier devant la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout n9uf.

L'animateur-producteur a en effet annoncé la venue de son chroniqueur, grâce à qui il avait fini la première de sa nouvelle émission en apothéose. Cela faisait deux ans que Matthieu Delormeau n'était pas revenu dans un show produit par Cyril Hanouna. Outre les tensions entre les deux hommes de télévision, l'ancien présentateur du Mag sur NRJ12 a vu sa vie basculer.

Arrêté lors d'une transition de cocaïne, il a été condamné une première fois à suivre un traitement. Après une deuxième arrestation similaire quelques mois plus tard, il avait de nouveau fait parler de lui en publiant par erreur une vidéo intime sur ses réseaux sociaux. En venant à la toute fin de la nouvelle émission de son ancien patron le 1er septembre, Matthieu Delormeau avait évoqué son souhait de faire de la prévention contre la drogue. Cyril Hanouna l'avait alors embauché en direct comme chroniqueur et rendez-vous était donné le lendemain, son chroniqueur souhaitant « tout» raconter, de la façon dont il a pu se procurer de la drogue au parcours qu'il suit pour en sortir.

Seulement, le lendemain, pas de Matthieu Delormeau sur W9. C'est à la fin du talk-show que Cyril Hanouna a finalement annoncé: «Il ne se sent pas de venir ce soir. Il viendra demain. Il a très envie de vous parler, de revenir à la télévision et de rigoler avec nous. C'est très compliqué pour lui. On l'aime».

De son côté, Matthieu Delormeau s'est exprimé sur X, pour confirmer qu'il sera finalement à l'antenne ce 3 septembre. «Je répondrai à toutes les questions demain», a écrit Matthieu Delormeau hier sur son compte. «Si je peux convaincre, UN adolescent de ne jamais toucher à la drogue. Ce sera déjà une victoire. C'est surtout à leur mère que j'aimerais m'adresser. On se retrouve demain.»

Le public reviendra-t-il ? Pour son lancement, Tout beau, tout n9uf a permis à W9 de multiplier par cinq son audience.