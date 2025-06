«Il va y avoir un souci» - Julien Courbet titille Cyril Hanouna

Julien Courbet comprend la réaction de Karine Le Marchand qui a vu d'un mauvais œil l'arrivée de Cyril Hanouna sur W9. Mais le présentateur de M6 ne compte pas dire du mal de son ancien collaborateur de Touche pas à mon poste, comme il s'en est défendu dans TV Magazine du vendredi 6 juin (25).

Julien Courbet comprend la réaction de Karine Le Marchand qui a vu d'un mauvais œil l'arrivée de Cyril Hanouna sur W9. ats

Covermedia Covermedia

Julien Courbet refuse de cracher dans la soupe. L'animateur d'On n'est pas d'accord, sur M6, a été chroniqueur de Touche pas à mon poste. C'est donc avec des pincettes qu'il évoque l'arrivée de Cyril Hanouna dans Tout beau, tout 9, sur W9 à la rentrée.

Interrogé par TV Magazine, Julien Courbet a expliqué qu'il ne devrait pas croiser l'animateur. «Je suis sur M6, il sera sur W9, je suis sur RTL, il sera sur Fun Radio. Donc je ne le verrai pas plus qu'aujourd'hui», a-t-il précisé.

S'ils travailleront, à la rentrée, pour le même groupe, le présentateur ne compte pas redevenir chroniqueur. «Je n'irai pas dans son émission en tant que chroniqueur car je ne veux plus l'être, chez lui ou ailleurs. Je l'ai fait à une époque et je le remercie», ajoute Julien Courbet. Cash, celui qui va présenter un nouveau jeu, J'en connais un rayon, le 26 juin, admet avoir «la reconnaissance du ventre». «Vous ne m'entendrez jamais dire du mal de lui, même si certains aimeraient que je le fasse», assure-t-il.

Le présentateur de 60 ans reconnaît toutefois que son homologue a «des côtés chiants, mais c'était pareil avec Jacques Martin. Ce sont des génies créatifs, mais ils sont angoissés et ils ont parfois besoin d'évacuer», relativise-t-il. Alors la réaction de Karine Le Marchand, il la comprend. «Karine a souffert et elle a eu raison de dire à notre patron qu'elle ne pourra pas travailler avec lui et que, s'ils se retrouvent sur la même chaîne, il va y avoir un souci». Mais selon lui, «ça a été géré intelligemment, Cyril a fait ses excuses, ça n'a pas dû être facile pour lui. Je ne pense pas qu'il se soit dit: «Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas aller à M6 et je ne vais pas gagner ma vie». Il est riche donc il l'a fait parce qu'il s'est dit qu'il avait été un peu trop loin».

Julien Courbet se dit en somme «heureux pour lui» et pour le groupe M6 au vu «des audiences qu'il fait».

Archive sur Cyril Hanouna