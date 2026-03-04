  1. Clients Privés
Brad Pitt peut en témoigner... «Il y a des rancunes tenaces, surtout quand elles reposent sur une blessure d'orgueil»

Covermedia

4.3.2026 - 10:35

Brad Pitt et Christina Applegate avaient entamé une relation dans leur jeunesse. L'actrice raconte avec humour, dans son autobiographie You With The Sad Eyes, comment elle a rompu avec le comédien au beau milieu d'une remise de prix.

Brad Pitt a mis du temps pour digérer la fin de sa relation avec Christina Applegate.
Brad Pitt a mis du temps pour digérer la fin de sa relation avec Christina Applegate.
ats

Covermedia

04.03.2026, 10:35

Il y a des rancunes tenaces, surtout quand elles reposent sur une blessure d'orgueil, et Brad Pitt peut en témoigner, lui qui n'a pas parlé à Christina Applegate «pendant des années» après qu'elle l'a quitté.

Dans son autobiographie, You With The Sad Eyes, l'ancienne star de Mariés, deux enfants a raconté une anecdote sur un «acteur peu connu nommé Brad Pitt» lorsqu'elle avait 17 ans en 1989. Alors qu'ils étaient d'abord copains, la jeune femme a changé de point de vue sur son camarade. «Un jour, j'ai regardé Brad à nouveau et j'ai pensé, «hmm»... Apparemment, il a fait de même», écrit-elle dans son livre de souvenirs.

Christina Applegate a invité l'acteur en devenir à être son cavalier aux MTV Video Music Awards de 1989, et il a eu la «gentillesse» de la conduire, ainsi que sa mère Nancy Priddy et sa meilleure amie Lori Allison, à la cérémonie de remise des prix. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Une fois sur place, l'actrice «a passé toute la nuit à fixer» le «beau gosse aux cheveux longs» Sebastian Bach, le leader du groupe de heavy metal Skid Row, et a laissé tomber Brad Pitt pour le rocker.

«Je me suis sentie si puissante et sûre de moi pour une fois qu'à la fin de la cérémonie de remise des prix, je suis partie avec Sebastian Bach, pas avec Brad Pitt, écrit la star d'Anchorman. Je déteste dire ça comme ça, mais Brad à l'époque était encore en train de faire son chemin en tant qu'acteur, et il n'était pas encore LE Brad Pitt, l'homme dont tant de gens rêvaient.»

«Ma vie n'est pas un cadeau». Les terribles souffrances de Christina Applegate

«Ma vie n'est pas un cadeau»Les terribles souffrances de Christina Applegate

«Très fâché»

Pour ne rien arranger, Brad Pitt a dû raccompagner la mère de Christina Applegate et Lori Allison à la maison «d'un air maussade» et a failli se battre avec «une bande de membres de gangs» dans une station-service sur le chemin, ce qui l'a rendu «très fâché» contre l'actrice.

«Nous ne nous sommes pas parlé pendant de nombreuses années après cela. Bien plus tard, mais à des moments différents, deux de ses petites amies stars du cinéma m'ont demandé s'il était vrai que j'étais la fille qui avait laissé Brad en plan aux MTV Video Music Awards. Brad leur avait apparemment dit à chacune qu'il m'en voulait encore», se souvient-elle dans son livre. «Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que j'étais une gamine et que, bien qu'il ait mérité beaucoup mieux, il était temps de pardonner à l'enfant qui l'avait largué pour le chanteur de Skid Row. Bien sûr, Brad est maintenant LE Brad Pitt, et Sebastian Bach... eh bien, il a encore les cheveux longs, je suppose...»

Christina Applegate, qui a aujourd'hui 54 ans, a regretté sa décision de planter Brad Pitt dès qu'elle a appris que Sebastian Bach était en couple et avait un enfant d'un an. You with the Sad Eyes A Memoir sort ce 4 mars 2026.

Triste nouvelle . Christina Applegate a été diagnostiquée d’une sclérose en plaques

Triste nouvelle Christina Applegate a été diagnostiquée d’une sclérose en plaques

