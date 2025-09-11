  1. Clients Privés
Tatiana Silva horrifiée «Il y a quelque chose de si effrayant à perdre ses cheveux»

Covermedia

11.9.2025 - 13:30

Tatiana Silva a donné naissance en début d'année à son premier enfant. Si la présentatrice météo est comblée par l'arrivée de ce fils tant attendu, l'un des effets de son post-partum ne l'a pas autant ravie, comme elle l'a confié sur Instagram.

Tatiana Silva a donné naissance en début d'année à son premier enfant.
Tatiana Silva a donné naissance en début d'année à son premier enfant.
imago/Panoramic International

Covermedia

11.09.2025, 13:30

Tatiana Silva est horrifiée par sa perte de cheveux après la naissance de son fils en début d'année.

En plein post-partum, l'ex-Miss Belgique 2005, devenue présentatrice météo en France, a partagé sur Instagram son ressenti sur ce phénomène fréquent après une naissance en raison du bouleversement des hormones. Dans la légende d'une photo où elle expose une touffe de cheveux, l'animatrice de 40 ans a admis qu'il y avait «quelque chose de si effrayant à perdre ses cheveux», en particulier au souvenir de sa mère qui avait, elle aussi, vécu l'expérience.

«Je me souviens petite ma mère était si préoccupée par les siens. Sa peur transmise s'est activée pour la première fois durant mon adolescence puis dans ma vingtaine et aujourd'hui en post-partum», confie-t-elle.

Mais avec la maturité et sa nouvelle maternité, Tatiana Silva a pris du recul sur cette crainte de devenir chauve. « Heureusement le temps change mon regard sur la vie et les expériences que je traverse», a-t-elle tempéré. Elle croit désormais à un renouveau: «Tout est cycle dans la vie. L'apogée laisse place au déclin. Ainsi le renouveau naît. Tel un rite de passage. La femme devient mère. La mère fait émerger une nouvelle femme. Ainsi ma chevelure renaîtra».

Tatiana Silva a annoncé la naissance de son enfant sur Instagram le 26 janvier (25), en publiant une photo d'elle dans un lit d'hôpital avec son nouveau-né dans les bras. La présentatrice météo donne régulièrement de ses nouvelles sur le réseau social, où elle partage aussi sa passion pour le yoga et les astuces bien-être.

Carnet rose. Tatiana Silva est maman

Carnet roseTatiana Silva est maman

