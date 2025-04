Justin Bieber a commenté les « commérages» à son sujet sur les réseaux sociaux, alors que ses fans s'inquiètent depuis quelque temps de sa santé mentale. Le chanteur canadien a notamment adressé les rumeurs de rupture avec son épouse, Hailey Bieber.

Justin Bieber a commenté les « commérages» à son sujet sur les réseaux sociaux. IMAGO/USA TODAY Network

Covermedia Covermedia

Justin Bieber a répondu aux spéculations circulant en ligne depuis plusieurs mois sur sa vie privée et sa santé mentale.

Le chanteur de 31 ans a suscité l'inquiétude de ses fans ces dernières semaines en raison de ses apparitions publiques apparemment erratiques.

De nombreuses spéculations ont également circulé sur l'état de son mariage avec la mannequin et femme d'affaires de 28 ans Hailey Bieber, avec qui il partage un fils de huit mois nommé Jack Blues. Mais le chanteur de Sorry semble y avoir enfin répondu au travers de messages dans ses Stories Instagram.

«Ils me traitent comme un c*n ici, mais je me souviens que je suis imparfait et que Dieu m'a pardonné. Cela m'aide à ne plus me sentir meilleur que ceux qui sont méchants et blessants, parce que quand je suis vraiment honnête, je peux aussi être méchant et blessant», a-t-il noté. «Mon instinct me pousse à dire: «Bon sang, je ne ferais pas de commérages et ne répandrais pas de mensonges sur quelqu'un via Internet», mais il y a d'autres choses que je fais et dont je ne suis pas fier.»

Le chanteur de Beauty and a Beat a ensuite répondu aux spéculations sur son mariage, affirmant que son épouse et lui se sentaient plus forts que jamais après s'être unis en 2018.

«Honnêtement, si j'étais vous, il me serait difficile de ne pas être jaloux de Hailey et moi, qui nous rendons fouuuuuu. Nous sommes vraiment au top et comprenons que les gens ne le supportent pas», a-t-il lancé. «Je ne leur en veux pas. Hailey et moi sommes comme les Jones qu'il est impossible de suivre.»