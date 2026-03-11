  1. Clients Privés
Actu people «Ils ne me démonteront pas, j'irai jusqu'au bout» - Patrick Sébastien voit rouge !

Covermedia

11.3.2026 - 13:51

Patrick Sébastien va faire l'objet le 12 mars d'un épisode de Complément d'enquête. L'animateur, qui a accepté de répondre aux questions du présentateur de l'émission de France 2, est revenu sur cette expérience dans Tout beau, tout n9uf.

Patrick Sébastien pense que Complément d'enquête a cherché à lui nuire, alors qu'il accepté de répondre à leurs questions. L'animateur a participé en début de semaine à une interview pour l'émission de France 2, qui sera diffusée le jeudi 12 mars. Le reportage, intitulé Gloire, télé et dérapages: les 1.000 vies de Patrick Sébastien, devrait porter sur sa carrière à la télévision, qui a ralenti ces dernières années, et d'éventuelles ambitions politiques, alors que l'artiste de 72 ans a créé en «toute discrétion» en début d'année le site patricksebastien2027.fr, porteur du message de son mouvement «Ça suffit».

Après son entretien avec la chaîne du service public, pour lequel il a travaillé pendant de nombreuses années, Patrick Sébastien a fait part de son expérience par téléphone dans Tout beau, tout n9uf, l'émission de Cyril Hanouna. D'après le chroniqueur Gilles Verdez, l'interview de Complément d'enquête a été «extrêmement agressive» et l'émission «totalement à charge» contre l'animateur, qui a confirmé que «ça a été très chaud».

« Ça ressemblait un peu à un traquenard. Il y avait 50% de positif et 50% de négatif, où les 50% de positif, ce sont des témoignages de gens à visage découvert, et les négatifs, la plupart, c'étaient des gens floutés, etc. où tu peux faire dire ce que tu veux à n'importe qui», a-t-il rapporté à Cyril Hanouna.

Annulations en chaîne. Malgré la tempête, Patrick Sébastien persiste et signe

Annulations en chaîneMalgré la tempête, Patrick Sébastien persiste et signe

«Je me suis défendu»

Patrick Sébastien a notamment déploré le temps accordé au scandale qui a suivi l'un de ses spectacles au Cap d'Agde lors duquel une spectatrice avait mimé un acte sexuel sur lui après être montée sur scène. «Ils sont restés un quart d'heure dessus, comme si ma carrière méritait un quart d'heure dessus avec des détails et tout ça», a-t-il soupiré. «Donc je me suis défendu.»

Quant à ses ambitions politiques, le chanteur de Tourner les serviettes pense que la chaîne a «essayé de (lui) mettre l'étiquette extrême droite», qu'il estime ne pas être, «évidemment». Il a toutefois été surpris par un sondage le montrant «quand même très, très haut» au cas où il se présenterait à l'élection présidentielle de 2027, même si la chaîne ne l'a pas présenté sous un beau jour, selon lui. Pour Patrick Sébastien, son engagement politique serait la raison de ce qu'il considère être comme une enquête à charge.

«Depuis que je parle politique, le but est de me démonter et de me décrédibiliser au maximum. Donc je pense que les gens qui vont regarder ce reportage, il faut qu'ils aient sans arrêt en arrière-pensée la volonté de ces gens-là de me démonter, mais ils ne me démonteront pas, j'irai jusqu'au bout!» a affirmé Patrick Sébastien.

