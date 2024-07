Kim Kardashian s'est confiée sur sa capacité à rester toujours « calme». La star a évoqué ce sujet avec sa sœur Khloé Kardashian dans le dernier épisode des Kardashians.

Kim Kardashian s'est confiée sur sa capacité à rester toujours « calme». IMAGO/Cover-Images

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian s'inquiète d'être devenue un « robot» sans « aucune émotion» depuis qu'elle a été braquée à Paris en 2016. Dans le dernier épisode des Kardashians diffusé jeudi, on voit la star de la télé-réalité parler à sa sœur Khloé Kardashian de sa capacité à rester « calme» dans des situations stressantes.

Mon thérapeute m'a dit: « Vous pensez que le calme est votre superpouvoir. Je pense que vous êtes tellement désensibilisée par les traumatismes que vous êtes littéralement figée dans la lutte ou la fuite» a-t-elle déclaré en se remémorant la conversation. « Elle m'a alors dit: «Une fois dans votre vie, il s'est passé quelque chose et vous êtes restée calme, et cela a fonctionné pour vous. Donc, vous choisirez toujours le calme». »

Khloé Kardashian a ensuite souligné que l'origine du comportement de Kim Kardashian était probablement le vol de Paris. Alors qu'elle participait à la Fashion Week de Paris en octobre 2016, la star avait été ligotée et bâillonnée par cinq individus déguisés en policiers dans sa chambre d'hôtel. Physiquement indemne, Kim Kardashian a finalement réussi à crier à l'aide, mais les voleurs ont dérobé des bijoux d'une valeur de 10 millions de dollars avant de s'enfuir.

« Tu n'étais pas calme avant. Kim, tu étais folle», a déclaré Khloé Kardashian, se souvenant que sa sœur s'énervait dès que quelqu'un touchait à ses vêtements. « Tu es devenue calme. Tu n'as jamais été calme quand tu étais adolescente, quand tu avais une vingtaine d'années. Tu pleurais pour tout. Tu étais insolente. Tu faisais des crises de colère. Tout s'est arrêté après ton vol, parce que tu es restée calme dans cette situation et tu as même dit: «C'est mon calme qui m'a maintenue en vie».» « C'est là que tout a commencé. Il n'y a pas besoin d'être un putain de détective pour comprendre ça», a-t-elle poursuivi.

Plus tard dans l'épisode, Kim Kardashian s'est souvenue de certains détails du cambriolage et a réfléchi à l'impact que cet incident effrayant a encore sur elle. « Imaginez que vous avez un pistolet sur la tempe, qu'on vous attache, qu'on vous traîne dans une chambre d'hôtel, et le type, je me souviens qu'il m'a dit, «Reste calme et tu vivras». Et c'est ce que j'ai fait», a-t-elle confié. « Cela m'a bien servi à l'époque, et je pense que cela m'a sauvé la vie. Mais je pense que j'ai laissé mon calme s'installer au point que les gens en profitent ou que je me transforme en robot sans aucune émotion».

La série The Kardashians est actuellement diffusée en streaming sur Hulu.

Kim Kardashian pourrait bien devenir avocate à plein temps La star étudie le droit depuis plusieurs années dans le but de devenir avocate. 01.05.2023

Covermedia