En pleine tournée de son spectacle «On est ensemble», Inès Reg a dû reporter deux dates prévues ce week-end à 2026 pour raisons médicales. Et c'est la mort dans l'âme que l'humoriste s'est adressée à ses fans sur Instagram.

Douche froide pour les fans d'Inès Reg. Covermedia

Covermedia Covermedia

Douche froide pour les fans d'Inès Reg.

En pleine tournée d'On est ensemble, ils ont appris via un communiqué qu'« avec un profond regret, Inès Reg ne pourra assurer ses spectacles prévus ce week-end». Ainsi, la date du 23 mai au Colisée de Chartres a été reportée au 25 mars 2026, et celle du lendemain à l'Arena Loire de Trélazé, au 3 mars 2026.

Peu de temps après, l'humoriste a tenu à donner quelques précisions en story Instagram. « Je suis vraiment désolée. Je sais l'excitation de se voir, j'imagine l'organisation, la journée qui passe plus vite parce qu'on sait qu'on va être tous ensemble à rire et partager» regrette-t-elle.

Inès Reg a ensuite détaillé son état de santé. « Les gars, je suis malade d'une force, m'asseoir, juste m'asseoir est impossible, ma tête me brûle, mon oreille de même, et je vomis à chaque fois que j'essaie de trouver une bonne position. J'ai le mal de mer en continu alors que je suis allongée dans le 93», partage l'ancienne candidate de Danse avec les stars, visiblement affectée par ces désistements de dernière minute. « Vous me manquez et encore pardon. Les dates ne sont pas annulées mais reportées», assure cependant Inès Reg.