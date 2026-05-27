Les monarchies scandinaves dans l'inquiétude

Inquiétude dans les monarchies scandinaves: la reine Margrethe du Danemark et la reine Sonja de Norvège sont confrontées à de nouveaux problèmes de santé, tandis que de grandes célébrations royales se préparent en Suède.

Sonja Haraldsen est la reine consort de Norvège. IMAGO/Bildbyran

Rédaction blue News fon

La période n'est pas facile pour les familles royales scandinaves.

Entre le Danemark et la Norvège, plusieurs souverains doivent faire face à des problèmes de santé et à des hospitalisations.

Seule la maison royale suédoise connaît des semaines plus calmes, occupée à préparer d'importantes célébrations.

Margrethe hospitalisée après une chute

Comme le rapporte la maison royale danoise, la reine Margrethe a de nouveau été admise au Rigshospitalet de Copenhague après qu'un scanner a révélé un important caillot de sang dans la région de la hanche, conséquence d'une chute antérieure.

«Sa Majesté restera à l'hôpital pendant quelques jours», indique le communiqué officiel publié à l'occasion de la course royale, l'événement sportif organisé pour le 58e anniversaire du roi Frederik.

C'est la reine Mary qui a donné des nouvelles de l'état de santé de l'ancienne souveraine, qui a désormais passé le relais à sa descendance, comme le rapporte notamment «Oggi».

Lors de l'étape d'Helsingør de la course populaire, elle a expliqué que l'opération s'était bien déroulée: «Je sais qu'ils ont opéré et que tout s'est passé comme prévu. Elle est un peu triste, bien sûr, mais elle n'aime pas parler de sa santé».

Selon Billed Bladet, l'hospitalisation a inévitablement entamé l'ambiance festive de la course royale, un événement créé pour célébrer le 50e anniversaire de l'ancien prince Frederik et qui est devenu un événement populaire au Danemark au fil des ans.

L'édition de cette année a rassemblé plus de 112 000 participants répartis dans cinq villes du pays.

Sonja de Norvège au repos forcé

La reine Sonja de Norvège connaît elle aussi des problèmes de santé. Comme l'ont rapporté les médias norvégiens, la monarque, qui aura 89 ans le 4 juillet, a été hospitalisée en raison d'une fibrillation cardiaque.

Les médecins lui ont prescrit un repos complet, raison pour laquelle elle ne participera pas au traditionnel voyage dans le comté de Vestland à bord du yacht royal Norge, en compagnie du roi Harald.

La princesse Astrid, la sœur du souverain norvégien, âgée de 94 ans, souffrirait également de problèmes cardiaques. Une situation qui pèse sur la monarchie norvégienne, déjà confrontée à l'incapacité de plusieurs membres de la famille royale d'exercer leurs fonctions publiques.

Mette-Marit continue de faire face à la maladie, tandis que la princesse Ingrid Alexandra est à Sydney pour ses études.

Climat plus calme en Suède

En Suède, le scénario est tout autre. Le roi Carl Gustaf et la reine Silvia se préparent à célébrer leurs noces d'or en juin prochain. Quant à la princesse héritière Victoria, elle fêtera ses 50 ans en 2027.

Comme le rappelle Svensk Dam, l'université de Göteborg lui a déjà dédié une chaire.