Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Longue hospitalisation Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

Valérie Passello

17.10.2025

Brigitte Bardot, 91 ans, serait hospitalisée depuis trois semaines à Toulon et aurait subi une intervention chirurgicale, selon les médias français.

Véritable icône du cinéma françaus, Brigitte Bardot est aujourd'hui âgée de 91 ans.
Véritable icône du cinéma françaus, Brigitte Bardot est aujourd'hui âgée de 91 ans.
Keystone

Rédaction blue News

17.10.2025, 08:19

17.10.2025, 08:31

Icône du cinéma français, connue pour son franc-parler et pour la défense des animaux, Brigitte Bardot semble ne pas être en forme. D'après des informations de «Nice Matin», l'inoubliable héroïne de «Et Dieu… créa la femme» serait hospitalisée depuis trois semaines au sein de l’hôpital privé Saint-Jean à Toulon. 

Selon la même source, Brigitte Bardot y aurait subi «une intervention chirurgicale dans le cadre d'une maladie grave». On n'en sait pas davantage sur ladite maladie.

Mais, toujours d'après nos confrères français, elle devrait sortir prochainement de l'hôpital, même si son état reste «préoccupant».

Loin des projecteurs

Véritable sex-symbol à la française dans les années 1960 -70, Brigitte Bardot a joué dans pas moins de 49 films, dès 1951. Elle a choisi de quitter la lumière des projecteurs en 1973, pour se consacrer à la défense des droits des animaux.

Livre choc. Belmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !

Livre chocBelmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !

Vivant isolée à la Madrague à St-Tropez, une maison qu'elle a achetée dans les années 1950, elle ne cache pas son aversion pour les hordes de touristes qui tentent régulièrement d'approcher sa propriété pour l'y apercevoir.

C'est à la Madrague, d'ailleurs, qu'elle aimerait être enterrée, avait-elle confié au «Monde»: «Je préfère reposer là que dans le cimetière de Saint-Tropez, où une foule de connards risquerait d’abîmer la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Je veux qu’on leur foute la paix.» C'est dit.

Les plus lus

«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses
Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade
«J'en ai sacrément bavé» – Un aventurier vaudois réalise un exploit!
Inculpation de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale
La police découvre l’horreur dans le Vaucluse