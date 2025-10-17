Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

Brigitte Bardot, 91 ans, serait hospitalisée depuis trois semaines à Toulon et aurait subi une intervention chirurgicale, selon les médias français.

Véritable icône du cinéma françaus, Brigitte Bardot est aujourd'hui âgée de 91 ans. Keystone

Rédaction blue News Valérie Passello

Icône du cinéma français, connue pour son franc-parler et pour la défense des animaux, Brigitte Bardot semble ne pas être en forme. D'après des informations de «Nice Matin», l'inoubliable héroïne de «Et Dieu… créa la femme» serait hospitalisée depuis trois semaines au sein de l’hôpital privé Saint-Jean à Toulon.

Selon la même source, Brigitte Bardot y aurait subi «une intervention chirurgicale dans le cadre d'une maladie grave». On n'en sait pas davantage sur ladite maladie.

Mais, toujours d'après nos confrères français, elle devrait sortir prochainement de l'hôpital, même si son état reste «préoccupant».

Loin des projecteurs

Véritable sex-symbol à la française dans les années 1960 -70, Brigitte Bardot a joué dans pas moins de 49 films, dès 1951. Elle a choisi de quitter la lumière des projecteurs en 1973, pour se consacrer à la défense des droits des animaux.

Vivant isolée à la Madrague à St-Tropez, une maison qu'elle a achetée dans les années 1950, elle ne cache pas son aversion pour les hordes de touristes qui tentent régulièrement d'approcher sa propriété pour l'y apercevoir.

C'est à la Madrague, d'ailleurs, qu'elle aimerait être enterrée, avait-elle confié au «Monde»: «Je préfère reposer là que dans le cimetière de Saint-Tropez, où une foule de connards risquerait d’abîmer la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Je veux qu’on leur foute la paix.» C'est dit.