Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c’est fini. L’animatrice et l'entrepreneur l'ont annoncé sur Instagram vendredi 10 mai (24).

Les « chemins» d’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui se séparent, mais en douceur.

Dans un long message sur Instagram qui accompagnait une jolie photo en noir et blanc des deux ex se souriant, l'animatrice a confirmé que la relation amoureuse était terminée. L’annonce, conjointe sur leurs réseaux sociaux, se fait avec « beaucoup de bienveillance et de respect».

« Diego et moi avons décidé de prendre des chemins différents. Après plus de 4 années d’amour, la vie nous a éloignés», dit le message. Toutefois, les ex-fiancés resteront bons amis. « Nous garderons toujours en nous toutes ces belles aventures que nous avons vécues et partagées», est-il écrit. « Même si nos chemins aujourd’hui se séparent, nous nous soutiendrons toujours et serons là l’un pour l’autre à chaque étape de nos vies».

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui demandent au public « de bien vouloir respecter cette décision, et de l’accueillir avec autant de bienveillance que celle que nous avons l’un pour l’autre» et l’ex Miss Univers a pris la précaution de restreindre les commentaires sous sa publication.

A la fin du post, Iris Mittenaere a apposé sa touche personnelle: « Je te souhaite ce qu’il y a de meilleur sur cette terre». Sous le sien, Diego El Glaoui a lui aussi ajouté une petite phrase: « Je te souhaite d’être heureuse», et publié plusieurs photos de leur relation passée... ce qui a déplu à quelques fâcheux dans la section commentaires qu’il avait laissée ouverte.

Pour l’instant, c’est de l’autre côté de la Terre, à St Barth, que l’ex Miss France prend le soleil et poste des clichés d’elle en maillot de bain.

