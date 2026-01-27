Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»

L'actrice Isabelle Nanty s'est confiée à Marc-Olivier Fogiel, sur «RTL», sur les suites de son accident, survenu le 12 septembre dernier. Elle est apparue affaiblie, une minerve lui maintenant la tête, mais se dit confiante en la rééducation.

«Oui c'est bon, ça va aller», assure Isabelle Nanty au micro de Marc-Olivier Fogiel ce mardi 27 janvier. Pourtant, engoncée dans une énorme minerve qui lui soutient la tête, l'actrice fait peine à voir.

C'est le 12 septembre dernier que la très populaire «Cathy Tuche» a été victime d'un terrible accident de voiture. Elle en était la passagère. Elle raconte: «Je n'ai ni eu peur, ni mal. Je me suis dit: 'C'est con, c'est à ce moment-là que je vais mourir... Ah ben non!'»

Avec une fracture de la cervicale n°2, Isabelle Nanty a risqué gros: «Normalement c'est la mort ou la tétraplégie. Je crois que les médecins ont été un peu surpris eux aussi». La comédienne a été hospitalisée pendant quatre mois «avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête», souligne Marc-Olivier Fogiel.

«Depuis dix jours, je dors chez moi et je vais à l'hôpital pour faire les soins. J'ai confiance en la rééducation», sourit celle qui s'est engagée à terminer la série «Munch» sur TF1, dont elle est l'héroïne, dès qu'elle sera en mesure de le faire.

Pour autant, Isabelle Nanty ne se projette que prudemment dans la suite de sa carrière à la TV ou au cinéma: «Pour le moment, le minimum c'est de pouvoir tourner la tête. Parce que quand on joue, on sollicite tous ses petits muscles, on est un instrument, quoi».

«J'ai reçu plus d'amour que je n'en donne»

Celle qui incarnait la kiosquière névrosée dans «Le fabuleux destin d'Amélie Poulain» reconnaît que cet accident -elle n'en avait jamais subi avant- a été un choc pour elle et qu'elle a aussi «un petit suivi psychologique».

Et elle tire doucement des conclusions de cette épreuve: «J'étais depuis deux ans dans une suractivité, je ne disais jamais non (...) à un moment on vous invite à y réfléchir», lâche-t-elle. Ils s'agit pour elle de «ré-apprécier les choses à leur juste valeur et d'arrêter de dire des conneries, parce que je suis un peu arrogante avec la vie, un peu arrogante avec la mort», confie encore Isabelle Nanty.

À la suite de son accident, l'artiste de 64 ans a reçu énormément de témoignages de sympathie de la part du public, de son entourage et de sa fille, très présente à ses côtés: «Tout ça m'a portée et je l'ai accepté, car je n'étais pas quelqu'un qui recevait facilement. J'ai reçu plus d'amour que je n'en donne», sourit-elle.