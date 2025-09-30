«Emma Watson ignore à quel point elle est ignorante»

J.K. Rowling a critiqué Emma Watson et Daniel Radcliffe pour avoir assumé le rôle de « porte-parole de facto» de Harry Potter. Sur X, l'auteure des célèbres romans a fustigé ceux qui soutiennent les droits des personnes transgenres.

L'actrice de Harry Potter et ses collègues Daniel Radcliffe et Rupert Grint se sont publiquement engagés à soutenir la communauté transgenre en 2020 après que l'auteure de Harry Potter a exprimé des opinions anti-transgenres.

Emma Watson s'est récemment exprimée sur la situation dans le podcast On Purpose de Jay Shetty la semaine dernière et a admis qu'elle aimait et chérissait toujours l'écrivaine, même si elle n'était pas d'accord avec ses opinions, et qu'elle aimerait avoir une discussion sur le sujet avec l'écrivaine, ce qu'elles n'ont jamais pu faire. Une déclaration qui, loin d'apaiser J.K. Rowling, a jeté de l'huile sur le feu de son ressentiment.

J.K. Rowling a qualifié Emma Watson d'« ignorante» en réponse aux derniers commentaires de la star sur les opinions de l'auteure concernant les droits des transgenres.

Le 29 septembre (25), J.K. Rowling a réagi dans une longue et très sévère déclaration sur X, affirmant qu'Emma Watson participait au « saccage des droits des femmes» parce qu'elle « a si peu d'expérience de la vie réelle» en raison de sa célébrité et de sa fortune et qu'elle « ignore à quel point elle est ignorante».

Pas redevable d'un accord éternel

L'auteure a ensuite accusé l'actrice d'attiser les flammes de la haine à son égard lorsqu'elle a remis un prix aux BAFTA Awards 2022 et déclaré qu'elle était là « pour toutes les sorcières». Selon J.K. Rowling, Emma Watson l'a contactée par la suite.

« Emma a demandé à quelqu'un de me transmettre une note de sa main, qui contenait la seule phrase: «Je suis tellement désolée pour ce que vous traversez» (elle a mon numéro de téléphone) (...) Emma venait de jeter publiquement de l'huile sur le feu, mais a pensé qu'une simple phrase de sa part me rassurerait sur sa sympathie et sa gentillesse.»

La sexagénaire a reconnu qu'elle n'était « pas redevable d'un accord éternel» de la part des stars de Harry Potter simplement parce qu'elle a créé les livres. Cependant, elle s'est ensuite demandé pourquoi Emma Watson et Daniel Radcliffe « continuent d'assumer le rôle de porte-parole de facto du monde que j'ai créé» et se sentent obligés de critiquer son point de vue publiquement.

Impitoyable, JK Rowling va jusqu'à suggérer que les derniers propos de l'actrice sont opportunistes. « La plus grande ironie est que, si Emma n'avait pas décidé dans sa dernière interview de déclarer qu'elle m'aime et me chérit – un changement d'approche que je soupçonne avoir été adopté parce qu'elle a remarqué que la condamnation sans appel de ma personne n'est plus aussi à la mode qu'elle l'était – je n'aurais peut-être jamais été aussi honnête. Les adultes ne peuvent pas s'attendre à se rallier à un mouvement militant qui appelle régulièrement à l'assassinat d'une amie, puis à revendiquer leur droit à l'amour de cet ancienne amie, comme si cette amie était en fait leur mère», a conclu J.K. Rowling.