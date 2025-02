Jack Nicholson a fait une rare apparition publique lors de l'émission spéciale du 50e anniversaire du Saturday Night Live. La star de The Shining a lancé une intervention d'Adam Sandler.

Jack Nicholson a fait une apparition surprise lors de l'émission spéciale du 50e anniversaire du Saturday Night Live, dimanche 16 février (25).

L'émission a fêté ses 50 ans à l'antenne avec une soirée spéciale de trois heures intitulée SNL50: The Anniversary Special.

Jack Nicholson était l'une des nombreuses célébrités présentes. Il était assis dans le public à côté de Will Ferrell, Robert De Niro, Blake Lively et Ryan Reynolds. Tout de noir vêtu mais en smoking, un béret noir siglé New York sur la tête et lunettes Ray Ban aux verres fumés violets, l'acteur avait « belle allure», comme le remarque un internaute.

La star de The Shining, qui fêtera ses 88 ans en avril, est apparue brièvement devant la caméra pour présenter un spectacle musical d'Adam Sandler.

« Mesdames et messieurs, Adam Sandler», a annoncé Jack Nicholson depuis sa place dans le public, où il était assis avec sa fille Lorraine. La caméra est revenue sur Adam Sandler, qui s'est écrié: « Écoutons Jack, bébé! Jack est dehors ce soir!»

Adam Sandler a interprété une chanson originale, comme il avait l'habitude de le faire dans Weekend Update à propos de certaines fêtes juives, mais cette fois-ci, la chanson portait sur l'histoire de Saturday Night Live.

L'acteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou avait déjà participé à l'émission spéciale du 40e anniversaire du SNL il y a dix ans. Avant le SNL50, l'une de ses dernières apparitions publiques remonte à deux ans, lorsqu'il a été photographié assistant à un match de basket en mai 2023 avec son fils Ray.

Le lauréat de l'Oscar s'est fait discret depuis sa dernière apparition à l'écran dans la comédie romantique Comment savoir (2010) avec Paul Rudd.

L'émission américaine aura droit à son hommage sur Canal +, En route vers SNL, ce lundi 17 février. Une foule d'invités se retrouvera dans un décor façon Central Perk, le café de Friends, sous la houlette de Ronan Cros, l'animateur de Club Séries.