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Polémique Jack Osbourne défend l'avatar numérique d'Ozzy Osbourne face aux fans mécontents

Covermedia

30.5.2026 - 10:08

Jack et Sharon Osbourne ont dévoilé leur projet d'avatar numérique du regretté musicien la semaine dernière. Jack Osbourne a répondu sur sa chaîne YouTube aux critiques négatives des fans.

Jack Osbourne
Jack Osbourne

Covermedia

30.05.2026, 10:08

Jack Osbourne a défendu la création d'un avatar numérique d'Ozzy Osbourne face aux réactions des fans du défunt rocker. La semaine dernière, Jack et sa mère, Sharon Osbourne, ont révélé lors du salon Licensing Expo à Las Vegas qu'ils s'étaient associés à la société technologique Hyperreal pour créer, à l'aide de l'IA, un avatar numérique réaliste et interactif du musicien. Mais ce projet n'a pas séduit tous les fans.

Répondant aux réactions négatives sur sa chaîne YouTube, Jack Osbourne a affirmé avoir discuté de cette idée avec son père avant que celui-ci ne décède en juillet 2025, à l'âge de 76 ans. « C'est vraiment cool, et c'est le genre de chose qui aurait plu à mon père», a-t-il affirmé. « On en avait justement parlé avant qu'il ne nous quitte, de faire quelque chose comme ça. Donc, oui. Je sais que ça lui aurait plu.»

La star de télévision a également défendu cette technologie « géniale», assurant aux fans que l'avatar serait «de très bon goût».

« Ça ne va pas être m*rdique. Ce qu'on fait est vraiment complexe. Ce n'est pas juste une question de connecter une image de mon père à ChatGPT. C'est une technologie de pointe avec laquelle on va travailler et ça va être très réaliste, et c'est assez dingue de voir comment ça va être utilisé», a-t-il ajouté.

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En annonçant l'avatar la semaine dernière, Jack Osbourne a assuré que cette création était « vraiment très fidèle» et qu'elle contenait « l'ADN numérique d'Ozzy Osbourne, sa voix, son image (et) ses mouvements».

La veuve du chanteur de Crazy Train a ajouté que les fans pourraient parler à l'avatar d'Ozzy Osbourne, et qu'il leur répondrait. « Vous pouvez demander n'importe quoi à Ozzy, et il vous répondra de sa propre voix – et les réponses seront celles qu'Ozzy aurait données», a-t-elle précisé.

L'Ozzy numérique commencera à apparaître sur des écrans tactiles interactifs grandeur nature aux États-Unis et au Royaume-Uni cet été, et il est prévu de le faire voyager à travers le monde à plus long terme.

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