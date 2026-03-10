Jack White a mis en colère les fans de Taylor Swift après une interview au Guardian dans laquelle il aurait dit trouver «ennuyeuses» les paroles de chansons de la star. Le leader des White Stripes a fait une mise au point sur les réseaux sociaux.

Jack White

Covermedia Covermedia

Jack White a-t-il qualifié le style d'écriture de Taylor Swift d'«ennuyeux»?

Le leader des White Stripes a fait les gros titres après une interview au Guardian dans laquelle il disait trouver «ennuyeux» d'écrire sur lui-même et qu'il n'était pas intéressé par les paroles de chansons sur les ruptures comme celles de la star. Après que certains médias ont affirmé qu'il avait qualifié la musique de la superstar de la pop d'«ennuyeuse», Jack White s'est rendu sur les réseaux sociaux pour démentir.

«Je n'ai pas dit que je pensais que la musique de Taylor Swift était «ennuyeuse» ou tout autre piège à clics que le net essaie de trouver», a-t-il écrit, avant d'expliquer qu'il ne parlait que de lui-même.

«Je ne trouve pas du tout intéressant d'écrire sur MOI dans mes propres textes et poèmes parce que je pense que cela pourrait être répétitif pour MOI et que cela pourrait être inintéressant pour les gens qui écoutent ma musique, et que les personnages imaginaires sont plus attrayants pour moi en tant qu'auteur», a-t-il poursuivi. «Taylor et d'autres chanteurs ont énormément de succès en écrivant dans leur propre style et je suis très heureux pour eux qu'ils aient réussi à toucher autant d'amateurs de musique à leur manière.»

Le musicien, qui a depuis supprimé sa mise au point, a ajouté que le scandale l'avait rendu «de moins en moins intéressé par les interviews» à une époque où il y a «une demande massive de contenu et de pièges à clics». Il a ajouté qu'il hésitait désormais à donner des réponses intéressantes ou passionnées à des questions d'interview, parce qu'il était «plus inquiet du risque de déclencher accidentellement des absurdités comme celle-ci».

Au cours de l'entretien, Jack White a expliqué qu'il préférait écrire du point de vue d'un personnage parce qu'il n'aimerait pas chanter une chanson autobiographique encore et encore, surtout s'il s'agit d'une période «douloureuse» de sa vie.

«Maintenant, c'est devenu très populaire, à la manière de Taylor Swift, des chanteurs pop qui écrivent sur toutes leurs ruptures rendues publiques, ce que je ne trouve pas du tout intéressant. Je pense que c'est un peu ennuyeux pour moi d'écrire sur moi-même», avait ajouté Jack White.