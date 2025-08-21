  1. Clients Privés
Il se moque de la déco Insulté par la Maison Blanche, Jack White le voit comme un «insigne honneur»

Covermedia

21.8.2025 - 10:46

Jack White a déclaré sur Instagram que c'était un «insigne honneur» d'être insulté par un porte-parole de la Maison-Blanche. L'ex des White Stripes s'était moqué de la décoration du bureau ovale revisitée par Donald Trump.

Jack White ravi d'avoir été insulté par le directeur de la communication de la Maison-Blanche.
Jack White ravi d'avoir été insulté par le directeur de la communication de la Maison-Blanche.
Covermedia

Covermedia

21.08.2025, 10:46

L'ex des White Stripes a répliqué à Donald Trump, qualifiant d'« insigne d'honneur» le fait d'être insulté par un porte-parole de la Maison-Blanche. Le musicien a également exprimé son incrédulité quant au fait que ce qui a poussé l'un des « laquais de Trump» à lui répondre publiquement était un commentaire qu'il avait fait sur la décoration excentrique du bureau ovale du président.

Jack White a partagé ce long message sur Instagram mercredi 20 août (25), un jour après avoir échangé des mots avec le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Steven Cheung.

Les images parlent. Comment les goûts (douteux) de Trump métamorphosent la Maison-Blanche

Les images parlentComment les goûts (douteux) de Trump métamorphosent la Maison-Blanche

Ces échanges ont commencé après que Jack White a publié une photo de Donald Trump et du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, le comparant à « une vulgaire loge de lutteur professionnel, ornée de feuilles d'or et de couleurs criardes».

Cela a incité M. Cheung à publier un communiqué dans lequel il qualifie le musicien de « perdant has been et lessivé qui publie des bêtises sur les réseaux sociaux parce qu'il a manifestement beaucoup de temps libre en raison de sa carrière au point mort. Il est évident qu'il s'est fait passer pour un véritable artiste, car il ne sait pas apprécier la splendeur et l'importance du bureau ovale à l'intérieur de la «Maison du peuple», et lui manque franchement de respect.»

Jack White n'a pas hésité à critiquer Donald Trump ou son administration par le passé. Il a même tenté de poursuivre le président pour violation des droits d'auteur après que ses équipes ont utilisé la chanson Seven Nation Army des White Stripes lors d'un rassemblement de campagne l'année dernière. Il a finalement abandonné les poursuites.

