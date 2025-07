En cette année 2025, Jack White a été contraint d'entrer dans l'ère numérique. Le musicien américain a partagé sur Instagram des nouvelles photos de lui avec un cadeau d'anniversaire inhabituel pour lui.

Jack White est désormais l'heureux détenteur d'un téléphone portable. Covermedia

L'ancien leader de The White Stripes a révélé être devenu le « propriétaire réticent d'un téléphone cellulaire» cette semaine, après en avoir reçu un en cadeau de sa femme, la chanteuse Olivia Jean, pour son 50e anniversaire. Le musicien a expliqué à ses fans sur Instagram qu'il n'en avait jamais possédé auparavant.

L'artiste a même fait campagne pendant longtemps pour que les smartphones soient bannis de ses concerts.

« Eh bien vous tous, c'est soit fini pour moi maintenant, soit juste le début. Pour la première fois de ma vie, je suis le propriétaire réticent d'un téléphone cellulaire», a-t-il déclaré sur le réseau social. « Un beau cadeau d'anniversaire pour mes 50 ans, offert par ma magnifique et attentionnée épouse, Mme Olivia Jean (qui a également pris ces photos).»

Jack White a partagé les clichés en question, où on le voit afficher un air dubitatif devant son nouvel iPhone.

« Cela fait des années que je dis que mes jours sont comptés, que je ne peux plus écouter ma musique dans ma voiture, que je ne peux plus me garer tout seul dans un parking à cause des QR codes, etc. etc», a-t-il poursuivi. « Et je suppose qu'Olivia a décidé d'être gentille et d'abréger mes souffrances (et celles de tous ceux que j'aime)!»

Le rockeur s'est tout de même dit « fier» d'avoir atteint cette nouvelle dizaine sans avoir jamais possédé de téléphone portable.

« J'ai hâte de vous parler à tous», a-t-il poursuivi, avant de plaisanter: « Mon numéro de téléphone est la racine carrée de toutes nos interactions sociales combinées multipliée par Pi».

Jack White et Olivia Jean sont mariés depuis 2022.