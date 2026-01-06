  1. Clients Privés
Accouchement prématuré «J’ai cru la perdre» - Le message bouleversant de Léa Haddad

Covermedia

6.1.2026 - 14:13

Léa Haddad est l'heureuse maman d'une petite fille. Mais l'ex-candidate de la Star Ac' a révélé en pleine émission qu'elle avait accouché prématurément, ce qu'elle a confirmé par un long message sur Instagram.

Léa Haddad est l'heureuse maman d'une petite fille.
Léa Haddad est l'heureuse maman d'une petite fille.
IMAGO/Bestimage

Covermedia

06.01.2026, 14:13

Léa Haddad avait préféré garder sa «grossesse discrète», et pour cause... A peine l'avait-elle révélée le 29 décembre (25) par une photo sur son compte Instagram, que la chanteuse est apparue le 3 janvier (26) en duo avec une autre Léa de la Star Academy sans son ventre rond de femme enceinte sur le prime du télé-crochet.

Nikos Aliagas l'avait d'ailleurs félicitée de sa grossesse avant de se rendre compte de sa bévue. «Il est né? Je viens de l'apprendre!» avait-il lâché. Léa Haddad l'avait alors éclairé: «Elle est arrivée un peu trop tôt, mais ça va. Elle est en bonne santé, c'est la plus belle et je ne pense qu'à elle. Elle me manque, j'en peux plus! Mais je voulais vraiment être là ce soir».

Cette charmante révélation a valu à Léa Haddad de nombreux messages, auxquelles elle a répondu sur Instagram 48 heures plus tard. «Merci pour tous vos messages, ils m'ont profondément touchée. Il y a quelques jours, j'ai accouché», a-t-elle commencé avant d'indiquer à ses fans le prénom de sa fille, «une petite Orlie Haya», qui est «arrivée plus tôt que prévu». «Orlie Haya signifie ma lumière, ma vie. Et aujourd'hui, elle est exactement ça», écrit-elle ensuite.

La jeune maman de 27 ans a confirmé que le nouveau-né «va bien», même si l'accouchement lui a donné quelques frayeurs. «Elle est née prématurément, j'ai eu très peur, j'ai cru la perdre. Mais une équipe médicale incroyable m'a soutenue quand je n'en avais plus la force», précise la chanteuse.

«Ce n'est pas toujours facile». Léa Haddad de la Star Academy est enceinte de son premier enfant

«Ce n'est pas toujours facile»Léa Haddad de la Star Academy est enceinte de son premier enfant

«Quatrième grossesse»

Léa Haddad a également pris le temps d'expliquer pour quelle raison elle avait décidé de «garder cette grossesse discrète». Elle qui s'était confiée sur ses problèmes de fertilité avait préféré être enceinte à l'abri des commentaires. «C'était ma quatrième grossesse, et j'ai arrêté d'espérer. Je me suis battue pour chacune d'elles, et cette fois, ma lumière a gagné», a-t-elle écrit.

Solidaire de celles qui ont vécu ou vivent cette épreuve de l'infertilité, Léa Haddad leur adresse un message. «J'ai une pensée immense pour toutes les femmes engagées dans un parcours de PMA, pour celles qui attendent, qui tombent, qui se relèvent et continuent malgré la douleur. Votre force est immense», dit-elle.

Quant aux fâcheux qui lui ont fait savoir qu'elle n'aurait pas dû venir à la Star Academy juste après son accouchement, elle les a taclés vigoureusement: «Je le dis clairement, on peut être femme, maman, et continuer à faire de la musique, à créer, à vivre ses passions. Être mère ne veut pas dire s'effacer». Et ses copines de la Star Ac' la soutiennent sur ce point!

«Aujourd'hui, je suis simplement reconnaissante», dit Léa Haddad à la fin du message Instagram qui accompagne une série de très touchantes photos de la maman et de sa fille, ainsi que du papa.

