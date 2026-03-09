«J'ai eu des idées noires» - Les terribles confidences d’une ancienne Miss France

Alexandra Rosenfeld a été hospitalisée d'urgence durant l'été 2024 pour une thrombose veineuse et a été diagnostiquée du syndrome de Cockett. Une nouvelle encore difficile à digérer pour l'ancienne Miss France, comme elle l'a confié au podcast Les Lueurs.

Alexandra Rosenfeld a été hospitalisée d'urgence durant l'été 2024. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Alexandra Rosenfeld est encore très marquée par un souci de santé qui a bouleversé son quotidien il y a près de deux ans. L'ancienne reine de beauté a annoncé à sa communauté sur les réseaux sociaux en juillet 2024 qu'elle avait été hospitalisée d'urgence pour une thrombose veineuse. Peu de temps après, la compagne d'Hugo Clément a révélé son diagnostic du syndrome de Cockett, une maladie chronique touchant les veines et affectant surtout les femmes de 20 à 40 ans.

L'animatrice, normalement très sportive, a notamment été contrainte de réduire ses activités physiques. Un ralentissement de son corps, ou son « allié «illusion santé»», que la jeune mère a mal vécu, comme elle l'a expliqué au micro du podcast Les Lueurs.

«Il ne va pas falloir écraser la veine, donc on me dit: «Tous les sports qui écrasent la veine, c'est mort», a-t-elle relaté, se rappelant avoir dû renoncer au yoga, qu'elle avait commencé à enseigner.

On lui a également prescrit un traitement anticoagulant «à vie» afin d'éviter de provoquer d'autres thromboses. L'impact de ces changements a été difficile pour l'ancienne Miss.

«C’était insupportable»

«Quand je me dis: «Je ne peux plus faire de yoga, c'est ton travail». Je ne sais pas quand je pourrai remarcher sans douleurs, je ne sais pas si mes veines vont bien se remettre, car ça dépend de chacun (...) je n'ai plus mon mental, je n'ai plus rien», s'est-elle souvenue, alors que le sport lui manquait terriblement, «pour moi, c'était ma seule liberté».

«J'ai eu des idées noires, j'étais dans un état de... Je me suis dit: Tu ne vas pas te relever»», a-t-elle expliqué, avant de sentir les larmes lui monter aux yeux. «En plus à ce moment-là, je suis tellement insupportable que je me sépare de beaucoup de gens (...) j'étais tellement mal que même pour moi, c'était insupportable.»

C'est notamment auprès de la religion qu'Alexandra Rosenfeld a trouvé du réconfort, alors qu'elle s'isolait de plus en plus. «Ça a changé complètement mon état d'esprit», a-t-elle affirmé, notant que son inflammation a baissé.