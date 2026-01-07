Cyril Féraud a été «positivement sonné» en découvrant sa première place dans la liste de TV Magazine des personnalités télé préférées des Français. L'animateur a confié son étonnement et son plaisir dans une vidéo postée sur Instagram par Le Figaro.

Cyril Féraud tout sourire. Covermedia

Cyril Féraud n'en revenait pas quand un journaliste de TV Magazine lui a téléphoné en décembre 2025 pour lui dire qu'il était en tête du classement du magazine des personnalités télé préférées des Français.

Dans un entretien pour Buzz TV avec ce même journaliste, diffusé sur les réseaux sociaux du Figaro, l'animateur a partagé sa réaction à l'annonce de cette agréable nouvelle. Cyril Féraud se trouvait alors dans sa loge, en pause, entre deux enregistrements de 100% logique, un des nombreux jeux qu'il présente. Il a été «sonné, positivement sonné», explique-t-il.

Puis l'animateur et producteur de télévision est revenu sur le chemin parcouru depuis «une dizaine ou une quinzaine d'années», quand il est entré pour la première fois dans ce classement «référence» depuis douze ans. Il était environ à la «trentième ou trente-deuxième place» et était «déjà tellement fier», confie le présentateur du jeu Intuition.

Alors que le journaliste de TV Magazine lui rappelle qu'il a «progressé au fil des années», Cyril Féraud évoque les audiences et les gentils messages qu'il reçoit au cours de l'année, «une belle marque de reconnaissance». Toutefois, il établit une différence avec ce couronnement, «au-delà de tout». Etre élu «animateur préféré des Français», cela signifie pour le jeune papa qu'il est «entré dans le cœur des Français»... et «dans leurs salons»!

«Vous m’avez adopté»

Cyril Féraud rappelle également que ce sont les spectateurs qui votent. C'est donc «la plus belle récompense» pour ce «lien qui s'est tissé année après année». Au passage, le quarantenaire évoque ses dix-huit années sur France Télévisions. «Un peu ma majorité», plaisante-t-il.

Cyril Féraud résume ensuite sa réaction dans un message destiné au public: «Ce sondage, il est pour tous les animateurs la référence, donc être numéro un, ça veut dire que vous m'avez adopté et je vous remercie mais vraiment du fond du cœur d'avoir voté, d'avoir été nombreux à m'élire numéro un.» Et d'ajouter, avec un grand sourire: «J'ai l'impression d'être Miss France pour une année, sans le diadème...»

Faustine Bollaert, qui occupait cette première place, se trouve en 2026 à la quatrième, mais, dans ce classement où seules quatre femmes figurent dans le Top 20, elle est en tête.