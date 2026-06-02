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Valérie Damidot se confie «J'ai perdu des dents tellement il m'a frappée fort: il m'a fracturé les os»

Valérie Passello

2.6.2026

Pendant une période de dix ans, Valérie Damidot a été sous le joug d'un homme violent. Dans «Mesdames Media», elle revient sur cet épisode douloureux de sa vie, abordant sans fard le sujet de la violence conjugale et les lacunes du système pour protéger les victimes.

Valérie Passello

02.06.2026, 17:18

Peu de personnalités publiques ont pris la parole pour aborder le délicat sujet de la violence conjugale, énumère Ariane Massenet face à son invitée dans «Mesdames Media»: Véronique Sanson ou Lio en France, Rhianna ou Halle Berry aux Etats-Unis. Valérie Damidot fait aussi partie des célébrités à avoir eu ce courage. 

À l'époque, elle a été violemment battue par le père de ses enfants: «J'ai perdu des dents tellement il m'a frappée fort: il m'a fracturé les os, à tel point qu'aujourd'hui je ne peux pas faire d'implants», témoigne l'animatrice de 61 ans. Elle a partagé la vie de cet homme durant dix ans, mais «vraiment, l'humiliation et les tartes dans la gueule, ça a duré quatre ans, avec des allers-retours... et c'est très long», précise-t-elle.

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En France, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. En Suisse, on estime qu'environ une femme est tuée toutes les une à deux semaines par son partenaire ou un proche.

Pour Valérie Damidot, le gouvernement devrait prendre ce problème beaucoup plus au sérieux: «En Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis, il y a des associations qui font carrément disparaître les femmes et leurs enfants, qui les logent, qui les planquent etc. On n'est pas à ce stade en France. Il y a très peu de structures pour aider les femmes», déplore-t-elle.

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Fort heureusement, l'inoubliable présentatrice de «D&CO» sur M6 a eu la force de fuir, la chance d'avoir été hébergée chez une amie au pire moment et celle d'avoir été suffisamment entourée pour se reconstruire. Mais elle concède: «Ça a été très long de sortir de cette merde».

Un mécanisme implacable

Valérie Damidot est une personnalité forte, joviale et dynamique. Mais être une femme forte n'empêche pas d'être emportée dans la spirale de la violence conjugale, insiste-t-elle: «Les pervers narcissiques sont des fruits secs. Ils se nourrissent de la sève de leurs victimes et souvent, c'est plus jubilatoire pour eux que la victime ait un petit peu de réactivité. Ce n'est pas parce que tu es forte que tu es à l'abri, justement, de ce genre de mec».

Elle décrit également un mécanisme implacable, hélas typique dans les affaires de violences conjugale: «Evidemment, à la première claque je me suis barrée. Mais après, le mec a mis en place un tel truc de culpabilité que tu finis par croire que c'est de ta faute. Donc tu rentres dans un espèce de système de manipulation mentale tellement fort, tellement violent, que tu te sens coupable».

«Les voisins ne sont pas tous des connards qui ne te disent pas bonjour»

Valérie Damidot ajoute que trouver de l'aide est loin d'être chose aisée: «C'est souvent très difficile. Il y a des femmes qui se font maltraiter pendant des années et qui n'osent rien dire, car elles ne sont pas libres, elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas de ressources».

Mais elle encourage les victimes à sortir de leur silence: «Il ne faut pas hésiter à parler, parce que souvent tu trouves de l'aide auprès de gens auxquels tu ne t'attendais pas. Les voisins ne sont pas tous des connards qui ne te disent pas bonjour: les voisins, c'est aussi des gens qui peuvent t'aider», lâche celle qui est aussi humoriste.

Affichant aujourd'hui une soixantaine sereine et plus posée, Valérie Damidot estime qu'il est important pour elle de prendre la parole sur ce thème, afin de sensibiliser celles qui souffrent en silence au quotidien et qu'enfin, comme le dit Gisèle Pelicot, «la honte change de camp».

Vous êtes victime de violence ? Parlez-en !

  • Sur le site internet violencequefaire.ch, vous trouverez les bons interlocuteurs dans votre canton. 
  • La Main Tendue est à votre écoute 24h/24 et 7j/7 au numéro 143
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