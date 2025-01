«J’ai peur, il m’a filmé nue» - Une showgirl et un footballeur argentin font jaser

Wanda Nara a porté plainte contre son ex-mari le joueur de football argentin Mauro Icardi pour menaces et extorsion.

Wanda Nara a porté plainte contre son ex-mari le joueur de football argentin Mauro Icardi pour menaces et extorsion. Imago

Covermedia / Trad. Covermedia

C'est la guerre au tribunal entre Wanda Nara et Mauro Icardi. Après leur séparation, la showgirl a dénoncé son ex-mari pour menaces et enregistrements non consensuels et vient de témoigner devant un juge.

Selon le récit de Wanda, au cours des douze années de leur relation, Mauro Icardi aurait installé des caméras et des micros dans les différentes maisons où ils ont vécu, puis aurait utilisé tout ce matériel pour l'intimider.

«Comme je l'ai dit dans la plainte, j'ai très peur. Mauro me menaçait constamment avec les images qu'il avait», a déclaré Wanda au tribunal, avant d'ajouter : «Dans une maison, nous avons 60 caméras. Dans un appartement à Milan, nous avons des caméras braquées directement sur le lit.»

Wanda a dénoncé l'existence de photos et de vidéos au contenu intime, aussi bien de moments partagés que de phases où ils étaient séparés. «J'ai trouvé des caméras cachées et des microphones dans ma maison de Santa Barbara, que lui seul pouvait gérer à partir de son téléphone. Il peut éditer, il peut couper des morceaux. Il me les a envoyés comme une menace. Une sorte de «regardez ce que j'ai». Et parfois, il les envoyait en mode «une seule vue.»

Nara s'est également souvenue de la fois où le footballeur l'aurait filmée nue après être entré dans la salle de bains sans sa permission : «Après notre séparation, il est entré dans la salle de bains, a ouvert la porte et m'a filmée toute nue. Il n'a pas posté cette partie, mais il l'a.»

Dans l'attente de nouveaux développements, le juge a fixé des mesures restrictives auxquelles Icardi devra se conformer : le footballeur ne sera pas autorisé à approcher son ex-femme de quelque manière que ce soit, et il ne pourra pas non plus la mentionner sur les médias sociaux.