«J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps» - Meghan dévastée

Covermedia Covermedia

La duchesse de Sussex traverse une période difficile. Sur son compte Instagram, l'épouse du prince Harry a annoncé la mort de Guy, son beagle adopté en 2015.

«Il y a dix ans, j'ai adopté un beagle auprès d'un refuge pour chiens au Canada», écrit-elle. «Il se trouvait auparavant dans un centre pour animaux dans le Kentucky et n'avait plus que quelques jours à vivre. Je l'ai recueilli... et je suis tombée amoureuse. Là-bas, ils l'appelaient 'le petit gars' parce qu'il était si petit et fragile. Alors je l'ai appelé Guy (traduction de mec en anglais, ndlr). C'est d'ailleurs le meilleur compagnon auquel une femme puisse rêver.»

Elle poursuit: «Si vous me suiviez sur Instagram à l'époque, alors vous n'aviez pas pu le manquer – et sur The Tig aussi. Il était avec moi sur le tournage de Suits, lorsque je me suis fiancée (puis mariée), au moment je suis devenue mère... Il m'accompagnait partout, aussi bien dans le calme, le chaos, la tranquillité que le réconfort».

Meghan Markle a révélé que son chien avait été blessé il y a plusieurs années. C'est son mari, le prince Harry, qui l'avait alors veillé. La duchesse de Sussex ajoute: «Il a subi un terrible accident, peu de temps avant que je ne déménage au Royaume-Uni, qui l'a obligé à subir des interventions chirurgicales pendant plusieurs mois et l'a empêché de quitter la clinique. Les médecins ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. Mais c'était sans compter sur la détermination du Dr Noel Fitzpatrick. Avec Harry, nous avons toujours gardé espoir et avons aidé Guy dans sa longue convalescence de plusieurs mois, dans le Surrey».

La duchesse de Sussex a terminé son message en annonçant à ses abonnés que Guy fera une apparition dans la série Netflix dont elle est la vedette, With Love, Meghan, et que c'était l'un des meilleurs hommages qu'elle pouvait lui rendre.

«Beaucoup d'entre vous verront Guy dans ce programme. Je pense que vous comprendrez alors la peine que je ressens suite à sa perte. Peut-être tomberez-vous un peu amoureux à votre tour. (...) J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Des sanglots si longs que l'on a l'impression de prendre une douche en se disant que l'eau qui ruisselle sur son visage nous permet de ne pas ressentir le chagrin. Comme s'il n'y avait pas de travail de deuil à effectuer. Mais les larmes sont là. Et il faut faire avec», conclut Meghan Markle.