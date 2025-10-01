Cassie, qui a témoigné contre Sean «Diddy» Combs, craint que le rappeur «s'en prenne» à elle et à sa famille. Ils ont donc quitté la région de New York, a-t-elle écrit dans une lettre au juge par laquelle elle demande qu'il prenne en compte son «expérience».

La chanteuse Cassie a admis qu'elle avait « peur» des représailles si son ex, Sean «Diddy» Combs, «est libre» après l'annonce de sa sentence vendredi. Le rappeur de I'll Be Missing You doit connaître sa peine ce 3 octobre (25) à New York pour deux chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. Le jury l'a reconnu coupable en juillet, mais l'a acquitté des chefs d'accusation plus graves de trafic sexuel et de conspiration de racket.

Cassie, qui a témoigné de la relation abusive qu'elle aurait entretenue pendant onze ans avec P. Diddy au cours du procès, a présenté lundi au juge Arun Subramanian une déclaration dans laquelle elle lui demande d'envisager une sentence qui reflète «la réalité des preuves et mon expérience vécue en tant que victime». La chanteuse de Me & U, de son vrai nom Casandra Ventura, a révélé dans sa lettre qu'elle et sa famille ont quitté la région de New York parce qu'elle craint que Sean Combs ou ses associés «s'en prennent à eux».

«Trafiquant»

«J 'ai tellement peur que, s'il est libéré, ses premières actions soient des représailles rapides contre moi et d'autres personnes qui ont parlé de ses abus lors du procès», a-t-elle écrit. «Même si j'ai fait beaucoup de progrès pour me remettre de ses abus, j'ai toujours très peur de ce dont il est capable et de la malveillance qu'il nourrit sans aucun doute à mon égard pour avoir eu le courage de dire la vérité.»

La star du R&B a contredit l'affirmation des avocats de Sean Combs selon laquelle il a changé, affirmant que le musicien hip-hop était toujours pour elle «le manipulateur, l'agresseur, l'abuseur, le trafiquant» qu'elle a dénoncé, et qu'il n'avait «aucun intérêt à changer ou à devenir meilleur».

«Il sera toujours le même homme cruel, assoiffé de pouvoir et manipulateur qu'il est. Mon expérience était réelle, horrible et mérite d'être prise en compte», a-t-elle poursuivi.

La chanteuse a fréquenté Puff Daddy par intermittence entre 2007 et 2018. Elle est maintenant mariée au mannequin et acteur Alex Fine et ils ont trois enfants. Cassie a témoigné alors qu'elle était enceinte de huit mois de leur fils.