  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Puff Daddy libéré ? «J’ai toujours très peur de ce dont il est capable» - Cassie craint le pire

Covermedia

1.10.2025 - 10:25

Cassie, qui a témoigné contre Sean «Diddy» Combs, craint que le rappeur «s'en prenne» à elle et à sa famille. Ils ont donc quitté la région de New York, a-t-elle écrit dans une lettre au juge par laquelle elle demande qu'il prenne en compte son «expérience».

Cassie, qui a témoigné contre Sean «Diddy» Combs, craint que le rappeur «s'en prenne» à elle et à sa famille.
Cassie, qui a témoigné contre Sean «Diddy» Combs, craint que le rappeur «s'en prenne» à elle et à sa famille.
Imago

Covermedia

01.10.2025, 10:25

La chanteuse Cassie a admis qu'elle avait « peur» des représailles si son ex, Sean «Diddy» Combs, «est libre» après l'annonce de sa sentence vendredi. Le rappeur de I'll Be Missing You doit connaître sa peine ce 3 octobre (25) à New York pour deux chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. Le jury l'a reconnu coupable en juillet, mais l'a acquitté des chefs d'accusation plus graves de trafic sexuel et de conspiration de racket.

Cassie, qui a témoigné de la relation abusive qu'elle aurait entretenue pendant onze ans avec P. Diddy au cours du procès, a présenté lundi au juge Arun Subramanian une déclaration dans laquelle elle lui demande d'envisager une sentence qui reflète «la réalité des preuves et mon expérience vécue en tant que victime». La chanteuse de Me & U, de son vrai nom Casandra Ventura, a révélé dans sa lettre qu'elle et sa famille ont quitté la région de New York parce qu'elle craint que Sean Combs ou ses associés «s'en prennent à eux».

«J'étais toute retournée par Sean». Du sexe comme «obligation»: un témoignage clé au procès de P. Diddy

«J'étais toute retournée par Sean»Du sexe comme «obligation»: un témoignage clé au procès de P. Diddy

«Trafiquant»

«J 'ai tellement peur que, s'il est libéré, ses premières actions soient des représailles rapides contre moi et d'autres personnes qui ont parlé de ses abus lors du procès», a-t-elle écrit. «Même si j'ai fait beaucoup de progrès pour me remettre de ses abus, j'ai toujours très peur de ce dont il est capable et de la malveillance qu'il nourrit sans aucun doute à mon égard pour avoir eu le courage de dire la vérité.»

La star du R&B a contredit l'affirmation des avocats de Sean Combs selon laquelle il a changé, affirmant que le musicien hip-hop était toujours pour elle «le manipulateur, l'agresseur, l'abuseur, le trafiquant» qu'elle a dénoncé, et qu'il n'avait «aucun intérêt à changer ou à devenir meilleur».

«Il sera toujours le même homme cruel, assoiffé de pouvoir et manipulateur qu'il est. Mon expérience était réelle, horrible et mérite d'être prise en compte», a-t-elle poursuivi.

La chanteuse a fréquenté Puff Daddy par intermittence entre 2007 et 2018. Elle est maintenant mariée au mannequin et acteur Alex Fine et ils ont trois enfants. Cassie a témoigné alors qu'elle était enceinte de huit mois de leur fils.

Accusé de trafic sexuel. Au procès P. Diddy, la mère de Cassie témoigne de violences

Accusé de trafic sexuelAu procès P. Diddy, la mère de Cassie témoigne de violences

Les plus lus

Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande
«On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que...»
Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !
Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Paralysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !