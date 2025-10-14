«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi

Simon Castaldi aurait-il connu une enfance à la Zola ? Selon ses confidences au podcast Addiktion, le candidat de télé-réalité et fils de Benjamin Castaldi a été très marqué par la banqueroute de son père.

Simon Castaldi (à gauche) s'est souvenu de son adolescence chaotique quand son père, Benjamin Castaldi (à droite), avait quitté la France. IMAGO/Bestimage

Covermedia Covermedia

Simon Castaldi s'est souvenu de son adolescence chaotique quand son père, pris dans une tourmente financière, avait quitté la France.

C'est lors du podcast Addiktion que, face au professeur de psychiatrie Laurent Karila, le fils de Benjamin Castaldi évoque son addiction au jeu, ainsi que son enfance et adolescence où il a connu son premier « trauma». Il s'agit de «la banqueroute de (s)on père », Benjamin Castaldi.

«En 2011, mon père se fait escroquer et perd beaucoup d'argent. Il doit fuir la France, il part faire de la production à Los Angeles et, nous, on ne le voit plus», raconte le candidat des Cinquante, dont les parents ont divorcé quand il avait six ans.

Avant la fuite à l'étranger du petit-fils de Simone Signoret, la situation avait été difficile à vivre pour l'ado qu'était alors Simon Castaldi. «Dans les souvenirs que j'ai de mon père avant qu'il parte, il faisait La roue de la fortune sur TF1. Je le voyais le week-end, blanc, livide, creusé. Ça n'allait pas du tout. » Et Simon Castaldi de revenir plus précisément sur cette période de «dèche». «On n'avait pas de chauffage, pas d'eau chaude, dans une baraque énorme», se souvient-il.

«C’était dur»

Sur le moment, malgré les inconvénients matériels, la fratrie (Simon et Julien) semble ne pas trop souffrir de la situation : Benjamin Castaldi est présent pour les enfants. «C'était un peu bizarre, mais on ne se rendait pas compte», explique Simon Castaldi. «On pouvait jouer avec lui à la Play, on était content pour ça. Parce que, pendant mon enfance, il y avait toujours ses potes et jamais lui, seul.»

Le premier choc, se confie le jeune homme au psy, a été les larmes de son père. «J'ai un souvenir où il pleure parce qu'on sait qu'il a tout perdu... Je ne lui en veux pas du tout. Ça a été le premier choc», révèle-t-il.

Puis, Simon Castaldi ne revoit pas son père pendant des années. «Je ne l'ai plus du tout vu pendant très longtemps. Jusqu'à ma troisième je ne l'ai presque plus vu», affirme le jeune homme qui, assure que si «c'était dur», il n'a «manqué de rien ».

La «réconciliation » avec le père absent a eu lieu depuis que Benjamin Castaldi a fait amende honorable, conscient qu'il a privé ses fils « d'un truc très fort ». L'animateur affirme que, trop jeune (30 ans), il avait agi égoïstement. «Je suis parti vivre ma vie et je n'ai pas pensé ni à toi ni à Julien », avait-il concédé lors de l'émission C'est la famille.