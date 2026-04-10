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Conflit ouvert avec son père «J'ai vu ça de mes propres yeux» - Les confidences chocs de la fille d'Elon Musk

Covermedia

10.4.2026 - 15:03

Vivian Wilson s'est confiée sur son enfance. La fille d'Elon Musk, avec qui elle a coupé les ponts, a donné des détails à Cosmopolitan sur ses jeunes années «étranges» et marquées par l'isolement auprès de l'homme d'affaires milliardaire.

Vivian Wilson s'est confiée sur son enfance.
Vivian Wilson s'est confiée sur son enfance.
IMAGO/TheNews2

Covermedia

10.04.2026, 15:03

10.04.2026, 15:15

La fille d'Elon Musk, Vivian Wilson, a qualifié son enfance d'«isolée» et d'«étrange». En froid avec son père, et en conflit ouvert depuis sa transition de genre, elle a raconté ce que cela fait d'avoir pour parent l'un des hommes les plus riches du monde. «C'était une expérience très étrange, très isolante», a-t-elle confié à Cosmopolitan. «La haute société a ses propres écoles privées, ses cercles sociaux, et tout le reste.»

Vivian Wilson a révélé son identité transgenre en 2020 et n'utilise plus Musk comme nom de famille. «J'ai désappris énormément de choses, mais même quand j'étais enfant, je me disais: «C'est un peu déplacé»», a déclaré la jeune femme de 21 ans. «Je me souviens, quand j'étais toute petite, d'avoir vu des sans-abri et d'avoir eu la nausée. Les gens me reprochaient d'être une petite fille qui en faisait trop. Mais non, j'avais raison d'être une petite peste à ce sujet.»

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«C’est caricatural»

Elle a ajouté qu'elle avait vu comment l'argent pouvait «corrompre» les gens. «J'ai vu ça de mes propres yeux», a-t-elle déclaré. «Ça vous change, et la soif de pouvoir corrompt les gens de l'intérieur. C'est caricatural. Atteindre cet objectif et en vouloir toujours plus, c'est un cycle sans fin de cupidité et d'avidité, où rien n'est jamais suffisant, et où l'on finit par devenir fou. Ça vous transforme en quelqu'un d'autre. Ce qui est honnêtement l'une de mes plus grandes peurs.»

Vivian est née Xavier Alexander Musk, enfant du patron de Tesla et de sa première épouse, Justine Wilson, en 2004. La jeune femme, aujourd'hui mannequin, a « renié» le milliardaire en tant que père en 2020 lorsqu'elle a révélé son identité transgenre. Après sa transition, Elon Musk a déclaré: «J'ai perdu mon fils, en quelque sorte. Si on parle de «deadnaming», c'est parce que votre fils est mort; de même, mon fils, Xavier, est mort, tué par le virus de la pensée woke.»

En réfléchissant à ce que cela fait d'être connue comme l'enfant d'Elon Musk, Vivian Wilson a déclaré: «Je ne peux pas y faire grand-chose, alors qu'importe? Ça fait partie de mon histoire, mais ce n'est pas l'avenir de mon histoire.»

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