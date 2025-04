Il arrive à Jake Gyllenhaal d'avoir le trac. L'acteur américain a confié au cours d'une interview pour Variety qu'il avait dans ces moments-là des « superstitions bizarres».

Jake Gyllenhaal a révélé qu'il avait des tocs étranges avant ses représentations.

La star de 44 ans est comédien depuis le début des années 1990 et a développé une sorte d'obsession compulsive dans le cadre de son métier.

Lors d'une conversation avec Audra McDonald, une autre star de Broadway, pour une interview avec Variety, la star de Donnie Darko a fait part de ses rituels étranges en coulisses.

« J'ai des superstitions bizarres. J'ai l'habitude de nouer mes lacets très serrés», a-t-il confié. « Je dois me changer rapidement au milieu du spectacle, et les gens m'aident. Lors de la première répétition, une personne devait attacher ma chaussure gauche et je devais attacher l'autre. J'étais littéralement là, à me demander si j'étais sûr de pouvoir la nouer assez serrée».

Jake Gyllenhaal joue actuellement aux côtés de Denzel Washington dans une production de Broadway d'Othello de Shakespeare, où il incarne le méchant Iago.

La star n'a pas hésité à observer d'autres acteurs dans le même rôle: « J'aimerais pouvoir dire aux acteurs combien j'ai appris et, je l'admets, combien je leur ai volé d'idées. Au cours des premières semaines de répétition, je me suis demandé ce que je faisais. Mon producteur avait joué avec Ian McKellen, et je lui ai demandé s'il pouvait lui parler. Je veux juste demander à un autre Iago... Nous avons échangé par FaceTime et il m'a redonné de l'inspiration. Il a été très vif à chaque instant dans le rôle de Iago».