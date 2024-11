Jamel Debbouze garde un précieux souvenir de Jean-Pierre Bacri, décédé d'un cancer en 2021. L'humoriste et comédien s'est souvenu pour 20h30 Le Dimanche de sa rencontre avec le cinéaste et dramaturge, ainsi que l'ancienne compagne de ce dernier, Agnès Jaoui.

Il y a des rencontres que l'on n'oublie pas. En particulier celles qui forgent une destinée. Jamel Debbouze en a témoigné lors de son passage dans l'émission 20h30 Le Dimanche ce week-end, en se remémorant sa rencontre à ses débuts avec Jean-Pierre Bacri.

À l'époque, le cinéaste et dramaturge, avec sa compagne la réalisatrice et actrice Agnès Jaoui, a pris le jeune comédien sous son aile. «Ça a été la rencontre de ma vie», a confié Jamel Debbouze, saluant au passage le manque de « jugements» du couple, qui prenaient chacun « tel que vous êtes».

En visionnant une vidéo de lui écoutant un message vocal de Jean-Pierre Bacri avant son premier Olympia, le visage de Jamel Debbouze s'est fendu d'un grand sourire: «Un moment super important pour moi, c'était mon premier Olympia et être porté par lui, c'est galvanisant. Ça m'a donné des ailes. Avoir Jean-Pierre Bacri dans votre oreille qui vous dit «C'est bien, continue, fonce, tu es fait pour ça», c'est le meilleur moteur qu'on puisse avoir.»

L'humoriste de 49 ans a ensuite commenté les images de son hommage touchant à Agnès Jaoui au moment de lui remettre le César d'honneur en février (24). Une soirée marquée par l'absence de Jean-Pierre Bacri, que Jamel Debbouze a pourtant eu l'impression d'avoir eu à ses côtés lors de ce moment fort en émotions.

«Il ne m'a jamais quitté depuis qu'il est parti, mais c'est vrai que ce soir-là, c'était particulier de pouvoir dire ce que je ressentais à Agnès. C'est très difficile, il y a beaucoup de pudeur entre nous et je ne lui avais jamais dit de vive voix», a-t-il avoué. « Et puis là, devant toutes ces caméras, devant tout ce monde, afficher ses sentiments... C'était bizarre, mais j'ai adoré le faire parce que j'ai vu qu'elle était profondément émue et c'est la plus grande dame du cinéma qu'on ait en France. Avoir vécu en même temps qu'eux, c'est une chance!»

Jamel Debbouze remontera sur scène avec son Jamel Comedy Club lors d'une tournée qui passera notamment, les 21 et 22 mars 2025, par le Dôme de Paris.

