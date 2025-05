James Middleton s'est confié sur la période difficile qu'a représenté le cancer de sa sœur. Mais l'entrepreneur a également reçu du soutien de la princesse de Galles ily a quelques années pendant sa crise de santé mentale, comme il l'a confié au Times.

Kate Middleton a annoncé en mars 2024 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. ats

Covermedia Covermedia

James Middleton a fait de rares commentaires publics sur sa sœur aînée et son diagnostic de cancer lors d'une interview accordée au Times lundi (12 mai 25).

«Ce que je pense, c'est qu'en tant que famille, vous apprenez à voir, à traiter et à comprendre les choses. Pour elle et sa famille, c'était une période difficile, et je sais que pour nous et notre grande famille, c'était une période difficile, mais je pense que c'est une question de communication et qu'il faut offrir du soutien et de l'aide là où vous le pouvez», a déclaré l'entrepreneur et auteur.

Kate Middleton a annoncé en mars 2024 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qu'elle suivait une chimiothérapie. La princesse de 43 ans a terminé son traitement en septembre et indiqué que son cancer était en rémission en janvier de cette année.

«Il est très important d'être là pour quelqu'un, et cela ne doit pas nécessairement se faire à vos conditions. Il faut que ce soit à ses conditions, sans limites: «Je ne le fais pas pour obtenir quelque chose en retour. Je le fais parce que je t'aime». C'est la façon la plus simple de démontrer son amour. On peut le faire de toutes les manières possibles et imaginables, mais en fait, vous savez, il s'agit simplement d'être présent », a ajouté le beau-frère du prince William.

James Middleton, 38 ans, a noté que Kate et leur sœur Pippa lui ont elles aussi offert du soutien et sont même allées à quelques séances de thérapie avec lui lorsqu'il a été diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention et une dépression après avoir eu des pensées suicidaires à la fin de l'année 2017.

«Avoir d'autres personnes qui vous entourent et le soutien que j'ai eu de leur part était tellement incroyable. Je serai à jamais reconnaissant pour cela parce qu'elles n'ont pas abandonné. Elles ne se sont pas contentées de dire: «Bien, sois comme ça». C'était une période très difficile, mais je pense qu'elle nous a aussi rapprochés en tant que famille parce que nous avons reconnu les vulnérabilités auxquelles nous sommes tous confrontés», a détaillé le frère de Kate Middleton.

Archive sur Kate Middleton