James Van Der Beek s'est exprimé plus en détail sur son diagnostic de cancer du côlon.

James Van Der Beek s'est ouvert sur son combat contre le cancer. Au début du mois, l'acteur de Dawson a révélé qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer colorectal.

Dans une nouvelle interview pour People, publiée le 8 novembre (24), le comédien de 47 ans a expliqué qu'il avait partagé son diagnostic dans l'espoir de sensibiliser le public à cette maladie, qui est de plus en plus fréquente chez les adultes de moins de 55 ans.

«C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux en parler et pour lesquelles j'en parle si ouvertement», a-t-il affirmé. «J'ai fait face à ce problème en secret pendant un certain temps et, par le passé, j'ai trouvé qu'il était utile et cathartique de partager les choses publiquement. Et j'ai trouvé beaucoup de soutien de cette manière. Mais plus que cela, je voulais vraiment sensibiliser les gens».

Le père de six enfants, Olivia, 14 ans, Joshua, 12 ans, Annabel, 10 ans, Emilia, huit ans, Gwen, six ans, et Jeremiah, trois ans, tous nés de son union avec son épouse Kimberley Brook, a admis qu'il ne s'imaginait pas à risque.

« J'avais toujours associé le cancer à l'âge et à des modes de vie sédentaires et malsains», a-t-il avoué. « J'étais en excellente forme cardiovasculaire. J'essayais de manger sainement – du moins autant que je le pouvais à l'époque.»

L'acteur a subi une coloscopie après avoir remarqué que ses selles avaient changé, sans pour autant s'inquiéter. Or, le diagnostic l'a laissé sous le « choc».

«Le gastro-entérologue a dit – de la manière la plus agréable qui soit – qu'il s'agissait d'un cancer. Je pense que j'étais en état de choc», s'est-il rappelé, avant de préciser que le plus difficile dans la lutte contre le cancer avait été les « inconnues». Concernant son état de santé actuel, James Van Der Beek a déclaré qu'il était « prudemment optimiste» et sur « le chemin de la guérison».

