Il met ses souvenirs aux enchères pour payer son traitement contre le cancer

Pour faire face aux dépenses que nécessite son traitement contre le cancer, James Van Der Beek organise une vente aux enchères de ses souvenirs de tournage. L'acteur de Dawson l'a annoncé dans un communiqué.

James Van Der Beek met aux enchères des accessoires et des costumes de ses rôles les plus célèbres. Covermedia

L'acteur de 48 ans souffre d'un cancer colorectal de stade 3, diagnostiqué en août 2023 et dont il a révélé l'existence en novembre 2024. Si les citoyens français bénéficient de la sécurité sociale, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, où le traitement anticancéreux coûte très cher.

James Van Der Beek s'est donc résolu à mettre en vente certains des souvenirs les plus précieux de sa carrière pour financer les soins dont il a besoin. Il a fait appel à la maison spécialisée dans la vente d'objets cultes du cinéma, Propstore, pour organiser l'enchère, dont les recettes lui reviendront intégralement.

« J'ai conservé ces trésors pendant des années, attendant le bon moment pour en faire quelque chose. Avec tous les événement inattendus et les tournants qu'a pris la vie récemment, le bon moment s'est imposé être maintenant», a déclaré l'acteur dans un communiqué.

« Même si je ressens une certaine nostalgie à l'idée de me séparer de ces objets, je suis heureux de pouvoir les proposer aux enchères sur Propstore afin de les partager avec ceux qui ont soutenu mon travail au fil des ans», a ajouté le père de six enfants.

Parmi les principaux objets, on trouve la chemise en flanelle que James Van Der Beek a portée dans le rôle de Dawson Leery pendant de nombreux épisodes de la série pour adolescents Dawson, ainsi que le collier que son personnage a offert à Joey Potter, le rôle interprété par Katie Holmes, pour le bal de fin d'année, parmi d'autres souvenirs de la série, qui a duré de 1998 à 2003.

Le collier est évalué entre 26.400 dollars et 52.800 dollars, tandis que la tenue de l'épisode pilote de Dawson est estimée autour de 4 000 dollars.

Du film American Blues (1999), l'acteur met aux enchères les crampons et la casquette des West Caana Coyotes de son personnage de quarterback. La vente aux enchères en direct de souvenirs de Propstore aura lieu du 5 au 7 décembre.