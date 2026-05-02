Jamie Dornan a eu le trac lors de la répétition générale de la version britannique de Saturday Night Live. L'acteur de Cinquante nuances de Grey a confié son stress à Esquire.

Jamie Dornan a admis avoir passé la semaine la plus stressante de sa vie en tant qu'animateur du nouveau Saturday Night Live UK. Covermedia

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La version britannique de la célèbre série américaine de sketchs humoristiques a été lancée en mars 2026, et l'acteur de Cinquante nuances de Grey a animé le deuxième épisode le 28 mars.

Revenant sur cette expérience, Jamie Dornan a confié à Esquire qu'il avait eu très peur à l'idée de se produire en direct ce samedi-là, alors qu'il avait travaillé toute la semaine sur le monologue d'ouverture et les sketchs avec l'équipe de SNL. Mais rien de tel que la jouer franc-jeu avec l'équipe pour faire face au stress. Et c'est ce qu'a décidé de faire l'acteur de The Fall.

« Ça a été la semaine la plus stressante de ma vie, mais finalement très enrichissante. Dès que j'ai avoué à la troupe à quel point j'avais peur – et qu'ils m'ont dit à quel point ils avaient peur eux aussi -, ça a été beaucoup plus facile. Je me suis dit: «Tout va bien se passer"», a-t-il confié.

Mais c'est lorsqu'ils ont effectué la répétition générale devant un public quelques heures avant la diffusion, que la confiance est revenue.

« Parce qu'à la fin de la semaine, tu racontes ces blagues à des gens qui travaillent là-bas et qui les ont entendues un million de fois, et ils ne rient pas. Tu te dis: «M**rde, est-ce que c'est drôle? Est-ce que quelque chose de tout ça est bon?»», a-t-il déclaré à propos de la répétition.

Il a ajouté: « Et puis tu as un public et c'est une expérience totalement différente. Ils rient et tu te nourris de ça; ça devient pétillant et excitant. C'était deux heures avant l'émission, mais je me suis dit: «C'est bon, ça va aller. C'est drôle».»

Parmi les animateurs invités jusqu'à présent, on compte l'ancienne de SNL Tina Fey, les acteurs Riz Ahmed et Nicola Coughlan, ainsi que l'humoriste Jack Whitehall. La star de White Lotus, Aimee Lou Wood, animera l'émission de samedi 2 mai (26).