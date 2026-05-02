  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jamie Dornan raconte «Ça a été la semaine la plus stressante de ma vie»

Covermedia

2.5.2026 - 09:51

Jamie Dornan a eu le trac lors de la répétition générale de la version britannique de Saturday Night Live. L'acteur de Cinquante nuances de Grey a confié son stress à Esquire.

Jamie Dornan a admis avoir passé la semaine la plus stressante de sa vie en tant qu'animateur du nouveau Saturday Night Live UK.
Jamie Dornan a admis avoir passé la semaine la plus stressante de sa vie en tant qu'animateur du nouveau Saturday Night Live UK.
Covermedia

Covermedia

02.05.2026, 09:51

La version britannique de la célèbre série américaine de sketchs humoristiques a été lancée en mars 2026, et l'acteur de Cinquante nuances de Grey a animé le deuxième épisode le 28 mars.

Revenant sur cette expérience, Jamie Dornan a confié à Esquire qu'il avait eu très peur à l'idée de se produire en direct ce samedi-là, alors qu'il avait travaillé toute la semaine sur le monologue d'ouverture et les sketchs avec l'équipe de SNL. Mais rien de tel que la jouer franc-jeu avec l'équipe pour faire face au stress. Et c'est ce qu'a décidé de faire l'acteur de The Fall.

« Ça a été la semaine la plus stressante de ma vie, mais finalement très enrichissante. Dès que j'ai avoué à la troupe à quel point j'avais peur – et qu'ils m'ont dit à quel point ils avaient peur eux aussi -, ça a été beaucoup plus facile. Je me suis dit: «Tout va bien se passer"», a-t-il confié.

Mais c'est lorsqu'ils ont effectué la répétition générale devant un public quelques heures avant la diffusion, que la confiance est revenue.

« Parce qu'à la fin de la semaine, tu racontes ces blagues à des gens qui travaillent là-bas et qui les ont entendues un million de fois, et ils ne rient pas. Tu te dis: «M**rde, est-ce que c'est drôle? Est-ce que quelque chose de tout ça est bon?»», a-t-il déclaré à propos de la répétition.

Il a ajouté: « Et puis tu as un public et c'est une expérience totalement différente. Ils rient et tu te nourris de ça; ça devient pétillant et excitant. C'était deux heures avant l'émission, mais je me suis dit: «C'est bon, ça va aller. C'est drôle».»

Parmi les animateurs invités jusqu'à présent, on compte l'ancienne de SNL Tina Fey, les acteurs Riz Ahmed et Nicola Coughlan, ainsi que l'humoriste Jack Whitehall. La star de White Lotus, Aimee Lou Wood, animera l'émission de samedi 2 mai (26).

Les plus lus

Après plusieurs coups du sort, un ancien pilote de Formule 1 est mort
«En période de crise, on risque de ne plus avoir d'amis»
«Ça a été violent. Je n'avais jamais vu l'eau monter aussi vite»
Après son remorquage, Timmy a regagné le large !
«Pas de Suisse à 10 millions»: Beat Jans se fait remonter les bretelles
«La maladie est incurable» - Ralph Krueger révèle le mal dont il souffre