Jamie Lee Curtis s'est retirée de la plateforme X. L'actrice a suivi de nombreuses personnalités dans cet exode massif soudain. En Suisse, la Conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a fait de même mercredi.

Jamie Lee Curtis a quitté X avec perte et fracas suite à l'élection de Donald Trump. Covermedia

La star des films d'horreur, âgée de 65 ans, fait partie du nombre croissant d'utilisateurs des réseaux sociaux qui quittent la plateforme après que Donald Trump, âgé de 78 ans, a accordé au PDG de X, Elon Musk, un rôle dans son futur gouvernement.

Son compte renvoie désormais à une page d'accueil qui indique: « Ce compte n'existe pas. Essayez d'en chercher un autre.»

Sur Instagram mercredi (13 novembre 24), l'actrice a partagé une capture d'écran de sa page X et a écrit en légende: « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse de savoir faire la différence.»

«J'ai cru un temps qu'il s'agissait d'un lieu de débat »

Mercredi, la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider a elle aussi choisi de fermer son compte X, arguant: «X a pofondément changé. Cette plateforme ne correspond pas à la culture du débat à laquelle je souhaite participer». Elle n'a par contre pas établi de lien direct avec l'élection de Trump.

Même son de cloche chez l'ancien animateur de CNN Don Lemon, qui a également quitté le réseau social, expliquant: « J'ai adoré me connecter avec vous tous sur X, mais il est temps pour moi de quitter la plateforme. J'ai cru un temps qu'il s'agissait d'un lieu de débat et de discussion honnêtes, de transparence et de liberté d'expression, mais j'ai maintenant l'impression qu'il ne sert pas cet objectif.»

Il a poursuivi en citant les récents changements apportés aux conditions d'utilisation de X qui stipulent que toute action en justice intentée contre lui sera traitée dans l'Etat américain du Texas.

Il a écrit: « Comme l'a récemment rapporté le Washington Post sur la décision de X de modifier les conditions, cela «garantit que de tels procès seront entendus dans des tribunaux qui sont une plaque tournante pour les conservateurs, ce qui, selon les experts, pourrait permettre à X de se protéger plus facilement contre les litiges et de punir les critiques». Je pense que cela se passe de commentaires.»

Mardi, Donald Trump a confirmé qu'il avait nommé Elon Musk à la tête d'un nouveau département d'efficacité gouvernementale suite à sa victoire à l'élection présidentielle au début du mois.

