Jamie Lee Curtis a marqué sur Instagram sa vingt-septième année de sobriété. L'actrice de Halloween en a profité pour rendre un touchant hommage à celui qui lui a tendu la main au bon moment, l'humoriste et acteur Richard Lewis.

Freaky Friday

Covermedia Covermedia

Jamie Lee Curtis a célébré une étape importante de sa sobriété.

La star de Freaky Friday: Dans la peau de ma mère a partagé un long message sur Instagram pour célébrer 27 années sans alcool et remercier celui qui a su être une épaule bienveillante.

Jamie Lee Curtis s'est souvenue avec gratitude de Richard Lewis, son regretté collègue d'Anything but Love entre 1989 et 1992, pour l'avoir soutenue pendant sa bataille contre l'addiction. En partageant une photo d'eux deux, l'actrice a évoqué la façon dont son ami lui « a tendu la main» et l'a aidée à se rétablir.

« Il y a 27 ans, j'ai eu de la peine et de la douleur, a écrit Jamie Lee Curtis. J'ai tendu la main et mon ancien collègue et ami, Richard Lewis, m'a tendu la sienne et a pris ma main. Le miracle de la sobriété, c'est qu'il suffit qu'une seule personne comprenne ce que vous ressentez et cela peut tout changer. J'essaie d'honorer son courage et sa force, d'espérer chaque jour et de faire ce que Richard a fait, c'est-à-dire tendre la main à ceux qui en ont besoin.»

L'humoriste et acteur Richard Lewis, connu également pour Larry et son nombril, est mort à l'âge de 76 ans en février 2024, d'une crise cardiaque à son domicile de Los Angeles.

En 2023, revenant sur son parcours avec l'alcool, Jamie Lee Curtis avait souligné qu'elle avait échappé au pire. « J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas pris de décisions terribles en étant défoncée que j'ai regretté ensuite pour le reste de ma vie, a-t-elle déclaré. Il y a des femmes en prison, dont la vie a été brisée par la drogue et l'alcool, non pas parce qu'elles étaient de violentes criminelles, non pas parce qu'elles étaient d'horribles personnes, mais parce qu'elles étaient toxicomanes.»

Jamie Lee Curtis avait alors évoqué les risques mortels que fait courir l'addiction à des médicaments comme le Fentanyl.