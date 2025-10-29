Jamie Lee Curtis s'explique après ses commentaires sur la mort de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk qui lui ont valu des critiques virulentes. Dans un entretien, la comédienne avait manifesté de la compassion pour l'extrémiste assassiné, mais assure aujourd'hui dans Variety que ses propos ont mal été «interprétés».

Jamie Lee Curtis s'explique après ses commentaires sur la mort de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk. IMAGO/imageSPACE

Covermedia Covermedia

Jamie Lee Curtis n'a pas l'intention de se faire dicter ni ses paroles ni sa conduite. Quand Jamie Lee Curtis a fait part de son émotion après l'assassinat de l'activiste politique de droite Charlie Kirk lors de son passage dans le podcast WTF with Marc Maron quelques jours après sa mort en septembre, elle a provoqué l'étonnement ou la consternation.

«Je suis en désaccord sur à peu près tout ce que je l'ai entendu dire. Mais je crois qu'il était un homme de foi et j'espère qu'au moment où il est mort il a ressenti une connexion avec sa foi. Même si je considère les idées qu'il véhiculait comme étant abjectes, je le vois malgré tout comme un père, un mari et un homme de foi et j'espère que, peu importe ce que signifie la connexion à Dieu, il l'a ressentie», avait-elle dit.

L'actrice de Halloween avait donc beau avoir précisé qu'elle considérait que les positions de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, qui était anti-LGBT, anti-immigration, ou encore anti-avortement, étaient «abominables» (la comédienne a une fille qui a fait sa transition et les personnes transgenres étaient une des cibles du propagandiste d'extrême droite), son commentaire sur la connexion de Charlie Kirk avec sa foi a pour le moins surpris, voire provoqué une levée de boucliers.

Les militants pour les droits des personnes transgenres et des figures de la communauté LGBTQI+ n'ont guère apprécié, allant jusqu'à la taxer d'«hypocrisie». Un reproche que, curieusement, le camp réactionnaire lui a également fait.

Les réseaux sociaux se sont emparés de la controverse et l'ont démultipliée. Le retour de bâton est violent, mais Jamie Lee Curtis ne se laisse pas impressionner. En fait, sans se renier, l'actrice de Freaky Friday a tenu à mettre les choses au clair.

Lors d'une interview avec Variety, Jamie Lee Curtis a insisté sur le fait qu'un extrait de ses propos avait «mal interprété» ce qu'elle avait dit. «Un extrait a mal interprété ce que je disais, comme si je lui souhaitais du bien – comme si je parlais de lui de manière très positive, ce qui n'était pas le cas; je parlais simplement de sa foi en Dieu. Et donc c'était une mauvaise interprétation», a-t-elle précisé.

«Cancel culture»

Elargissant le débat, la fille de Janet Leigh et Tony Curtis, a fustigé un «monde binaire» d'où toute nuance et subtilité sont bannies. Elle plaide pour la complexité des sentiments et de la pensée. Ainsi la comédienne de 66 ans a donné pour exemple la situation, en apparence paradoxale, dans laquelle l'a plongée l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023: « Je ne peux pas être juive et croire totalement au droit d'Israël à exister, tout en rejetant la destruction de Gaza. Tu ne peux pas dire ça, parce que tu es vilipendé pour avoir une pensée qui dit, «Je peux avoir ces deux idées. Je peux être contradictoire de cette manière.»

Malgré les critiques violentes, et le risque de rétorsion sur sa carrière dans le cadre de la «cancel culture», Jamie Lee Curtis assure qu'elle n'a pas l'intention de faire attention à ce qu'elle dit. «Je n'ai pas à faire attention... Je ne peux pas ne pas être ce que je suis dans l'instant où je le suis», a-t-elle expliqué.

Son approche nuancée a néanmoins été soutenue par de nombreux internautes, désolés de voir la société figée dans une opposition violente, qui remet en cause, selon eux, les principes même de la république américaine.