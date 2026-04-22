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La Toya déballe Pourquoi Janet a refusé d'apparaître dans le biopic sur Michael Jackson

Covermedia

22.4.2026 - 17:36

Le rôle de Janet Jackson est remarquablement absent du film Michael. Sa soeur, La Toya Jackson, a révélé à Variety que l'interprète de All For You avait décliné l'invitation de figurer au casting.

Janet Jackson n'a pas voulu être incarnée dans Michael, le film biographique sur son défunt frère, Michael Jackson.
Janet Jackson n'a pas voulu être incarnée dans Michael, le film biographique sur son défunt frère, Michael Jackson.
Covermedia

Covermedia

22.04.2026, 17:36

La Toya Jackson a révélé que sa sœur avait refusé d'y participer ou d'être représentée dans le film.

Lorsqu'un journaliste de Variety lui a demandé pourquoi Janet Jackson n'apparaissait pas en tant que personnage dans le long-métrage réalisé par Antoine Fuqua, La Toya a déclaré: « J'aimerais que tout le monde soit dans le film. On lui a demandé et elle a gentiment refusé, alors il faut respecter ses souhaits».

La famille Jackson est bien représentée dans Michael. Jaafar Jackson, le neveu du roi de la pop, joue le rôle du chanteur de Billie Jean adulte, tandis que Juliano Valdi l'incarne enfant. Colman Domingo et Nia Long interprètent les chefs de famille, Joe et Katherine Jackson. Jessica Sula interprète La Toya Jackson, tandis que les frères de Michael et membres du groupe Jackson 5, Jackie, Jermaine, Tito et Marlon, apparaissent en tant que personnages.

Le réalisateur Antoine Fuqua a déclaré à Variety qu'il était « très important» que les Jackson participent à un film sur Michael Jackson, qui est mort en 2009 à l'âge de 50 ans. « Quand on raconte la vie de quelqu'un, on veut s'assurer que cette personne soit heureuse», a-t-il déclaré, avant de respecter le souhait de Janet Jackson de ne pas apparaître dans le film. Le réalisateur d'Equalizer a ajouté: « J'ai tellement de respect et d'amour pour Janet, mais vous savez, ce n'est pas grave. Elle soutient Jaafar et c'est ce qui compte.»

Au cours de son interview, La Toya Jackson s'est également extasiée sur l'interprétation de son frère par son neveu Jaafar. « Oh mon Dieu, je dois vous dire que Jaafar était absolument fabuleux», s'est-elle exclamée. « Je suis sûre que vous avez vu le film et que vous savez à quel point il est merveilleux, à quel point on oublie et on a l'impression de regarder Mike. C'est comme: «Oh, j'ai oublié que c'était Jaafar».»

Michael, qui a reçu des critiques de la presse mitigées outre-Atlantique et majoritairement négatives outre-Manche, avec, pour l'instant, un score de 32% sur Rotten Tomatoes, sort en France ce mercredi 22 avril (26). Le film musical dure deux heures.

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