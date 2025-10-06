  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

27 ans de sobriété! Jason Isaacs: «Pour éviter la tentation, j'ai passé toute la nuit nu dans un sauna»

Covermedia

6.10.2025 - 13:54

Jason Isaacs est sobre depuis 27 ans. L'acteur de White Lotus a marqué, le 5 octobre (25), sur Instagram cette étape « sans drogue ni alcool ».

Jason Isaacs a fêté 27 ans sans drogue ni alcool.
Jason Isaacs a fêté 27 ans sans drogue ni alcool.
Covermedia

Covermedia

06.10.2025, 13:54

L'acteur de White Lotus a marqué cette étape le 5 octobre (25) dans un long post Instagram.

« Il y a 27 ans aujourd'hui, le soleil s'est levé sur les premières 24 heures que j'ai passées sans drogue ni alcool dans toute ma vie d'adulte. Je ne me suis pas réveillé de cette façon parce que je ne me suis pas réveillé. Je ne m'étais pas couché. Pour éviter la tentation, j'ai passé toute la nuit nu dans un sauna de la rue principale avec un cortège de chauffeurs de taxi perplexes », écrit l'ancien acteur de Harry Potter.

« Je n'avais aucune idée de combien de temps cela durerait, mais ce matin-là, alors que j'émergeais en clignant des yeux, complètement cuit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des dizaines d'années. L'espoir. J'avais survécu à une nuit. Qui savait ce qui était possible? » se souvient-il avoir pensé. « Cela fait maintenant 27 ans. »

La star – qui est mariée à l'actrice de télévision Emma Hewitt, avec qui il a deux filles – a conclu en exprimant sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours de sobriété depuis près de trois décennies.

« Je suis tellement reconnaissant d'être présent, même pour les choses horribles, les choses douloureuses, les choses effrayantes. Avant, je les fuyais et maintenant, parfois, pas toujours, je les affronte. Je me montre », a écrit Jason Isaacs. « Bonne chance. Vous pouvez le faire. »

Les plus lus

La juge prononce un jugement contre Trump, sa villa part en fumée
Dissolution ou démission: quel choix pour Macron?
Everest: un millier d'alpinistes coupés du monde à 4'900 mètres!
Nino Niederreiter : «Je trouve ça fou, et ça m'énerve»
Gisèle Pelicot face à un dernier accusé, qui dit s'être fait «piéger»
Le procureur relève la «cruauté» et l'«acharnement» du prévenu