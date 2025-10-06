Jason Isaacs est sobre depuis 27 ans. L'acteur de White Lotus a marqué, le 5 octobre (25), sur Instagram cette étape « sans drogue ni alcool ».

Jason Isaacs a fêté 27 ans sans drogue ni alcool. Covermedia

L'acteur de White Lotus a marqué cette étape le 5 octobre (25) dans un long post Instagram.

« Il y a 27 ans aujourd'hui, le soleil s'est levé sur les premières 24 heures que j'ai passées sans drogue ni alcool dans toute ma vie d'adulte. Je ne me suis pas réveillé de cette façon parce que je ne me suis pas réveillé. Je ne m'étais pas couché. Pour éviter la tentation, j'ai passé toute la nuit nu dans un sauna de la rue principale avec un cortège de chauffeurs de taxi perplexes », écrit l'ancien acteur de Harry Potter.

« Je n'avais aucune idée de combien de temps cela durerait, mais ce matin-là, alors que j'émergeais en clignant des yeux, complètement cuit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des dizaines d'années. L'espoir. J'avais survécu à une nuit. Qui savait ce qui était possible? » se souvient-il avoir pensé. « Cela fait maintenant 27 ans. »

La star – qui est mariée à l'actrice de télévision Emma Hewitt, avec qui il a deux filles – a conclu en exprimant sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours de sobriété depuis près de trois décennies.

« Je suis tellement reconnaissant d'être présent, même pour les choses horribles, les choses douloureuses, les choses effrayantes. Avant, je les fuyais et maintenant, parfois, pas toujours, je les affronte. Je me montre », a écrit Jason Isaacs. « Bonne chance. Vous pouvez le faire. »