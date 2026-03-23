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«Nous sommes en sécurité pour l'instant» Jason Momoa obligé de fuir sa maison à Hawaï !

Covermedia

23.3.2026 - 11:11

Jason Momoa compte parmi les habitants qui ont été touchés par les inondations catastrophiques à Hawaï. S'il a pu se sauver avec sa famille, l'acteur se soucie, dans un message Instagram, de ceux qui sont encore en danger.

Jason Momoa a confirmé que sa famille et lui étaient sains et saufs après avoir évacué Oahu, à Hawaï, alors qu'une puissante tempête s'abattait sur l'État.
Jason Momoa a confirmé que sa famille et lui étaient sains et saufs après avoir évacué Oahu, à Hawaï, alors qu'une puissante tempête s'abattait sur l'État.
Covermedia

Covermedia

23.03.2026, 11:11

Des pluies diluviennes ont déclenché les pires inondations soudaines que l'île ait connues depuis plus de vingt ans. La star d'Aquaman a expliqué que sa famille et lui avaient fui la côte nord d'Oahu après avoir été privés d'électricité alors que les eaux boueuses avaient ravagé les maisons, les rues et les véhicules, obligeant à des évacuations massives près du barrage de Wahiawa.

« Nous sommes en sécurité pour l'instant, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'étaient pas, alors nous leur envoyons tout notre amour», a déclaré Jason Momoa dans une vidéo sur ses stories Instagram. « Le North Shore est assez sinueux, alors on vous aime et on espère que tout le monde est sain et sauf. Nous nous réunirons pour déterminer comment nous allons aider tout le monde. Tout mon amour, et restez en sécurité.»

Le natif d'Hawaï a également partagé des images du ressac intense à l'extérieur de la maison de son père. Dans un autre message, Jason Momoa a ajouté que lui et son groupe de rock, Öof Tatatá, avaient annulé un concert de collecte de fonds pour assurer la sécurité de tous.

Les autorités d'Honolulu ont ordonné à plus de 5.000 habitants d'évacuer les zones situées en aval du barrage, une structure décrite par les autorités comme « menacée de rupture imminente». Plus de 230 personnes ont été secourues alors que des pluies torrentielles s'abattaient sur Oahu, causant des dégâts qui, selon le gouverneur, pourraient s'élever à plus d'un milliard de dollars (866. 240. 000 euros).

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