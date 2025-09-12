Lio était sur le plateau de Quotidien jeudi pour présenter son nouveau titre, L'amour de ma vie. La chanteuse a évoqué la mémoire de son fils Diego, 25 ans, six mois après son décès brutal.

Lio a évoqué la mémoire de son fils Diego, 25 ans, six mois après son décès brutal. Covermedia

Moment fort en émotion jeudi 11 septembre (25) sur le plateau de Quotidien, alors que Lio est venue présenter son nouveau titre, L'Amour de ma vie.

Si l'interprète de Banana Split a largement obtenu le financement via une cagnotte en ligne pour son nouvel album, la sortie a été reportée à la suite d'un événement tragique: la mort de son fils Diego, à l'âge de 21 ans. Le corps du jeune homme avait été retrouvé près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après qu'il se soit immolé.

Jean-Pierre Bellay, son père, avait expliqué dans une lettre à Paris Match que le jeune homme était «tombé malade (bouffée psychotique délirante) début janvier 2025», «très probablement suite à l'absorption de drogues» lors d'un précédent séjour en Thaïlande.

Six mois plus tard, sur le plateau de TMC, l'émotion est palpable. La chanteuse, émue mais sereine, explique être toujours habitée par la présence de son fils. «Vous savez... Je regarde des souvenirs et je lui ai écrit, après qu'il soit mort, sur Whatsapp. Je lui disais que je l'aimais, je lui demandais pardon... Et tout d'un coup, j'ai commencé à lui dire merci», raconte-t-elle. «Merci pour toutes ces années. C'étaient de merveilleuses années», lui adresse la star de 63 ans, un sourire de nostalgie aux lèvres.

Pour Lio, son fils Diego est toujours à ses côtés. «Je n'ai pas cinq enfants... J'en ai toujours six. Et il est là», assure-t-elle. «J'ai beaucoup échangé avec lui, je connais ses chansons préférées de mon dernier album. L'amour de ma vie, c'est lui.»

Un magnifique hommage, plein de force, qui devrait faire taire les médisants prétendant qu'elle ne devait pas assez aimer son fils « pour pouvoir monter sur scène» peu après son décès, comme elle en témoignait dans C à vous. «Moi, je dis simplement nécessité fait loi. Moi, je dois travailler et j'ai encore d'autres enfants, j'ai des petits enfants, nécessité fait loi», avait-elle déclaré. Comme à son habitude, Lio a poursuivi sa route, fidèle à son cœur, pour livrer une magnifique déclaration d'amour avant son album très attendu.