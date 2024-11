Aya Nakamura est devenue, au cours des dix dernières années, l'une des artistes françaises les plus populaires. Un succès que la chanteuse a dû mener en même temps que sa maternité, évoquée dans C à vous.

✨ "Ma célébrité, je la vis comme un plat qu'on n'a jamais goûté : sans l'avoir goûté, on ne sait pas si on l'aime ou pas. Chaque jour, je suis dans la gratitude, je suis satisfaite de ce que j'ai et j'évolue comme ça."@AyaNakamuraa se confie dans #CàVous pic.twitter.com/KKmwrT5iSf — C à vous (@cavousf5) November 28, 2024

Jongler entre sa carrière florissante de chanteuse et sa vie de maman n'a pas été de toute simplicité pour Aya Nakamura. L'artiste est mère de deux filles, Aïcha, née en 2016, et Ava, née en 2022 de sa relation avec le producteur de clips Vladimir Boudnikoff.

La chanteuse de 29 ans a confié le 28 novembre (24) sur le plateau de C à vous qu'elle avait ressenti « beaucoup d'anxiété» au début de sa carrière au niveau de sa maternité.

«Il y a plein de trucs où on me demandait... C'était compliqué pour une femme de faire deux choses à la fois. J'ai ressenti beaucoup d'anxiété, quand on a des enfants et qu'on est une femme c'est impossible de travailler. Des fois on culpabilise», a-t-elle expliqué. «Je me suis fait mal à moi-même pour pouvoir avancer et avoir confiance en moi. Mais c'est possible! Aujourd'hui je le fais et ça fait presque 10 ans!»

Sa fille aînée a été témoin des progrès de sa maman dans l'univers de la musique. Un succès que la fillette peut désormais mesurer mieux que sa petite sœur.

«Maintenant elle a huit ans, elle a grandi en même temps que moi, elle m'a vue évoluer. Donc elle n'a pas le même rapport à la célébrité que la dernière», a déclaré Aya Nakamura. « Quand elle va à l'école, ses copines lui disent «ta maman a fait ceci sur Snapchat, on t'a vue» etc... Ce n'est pas pareil, mais elle commence à s'en rendre compte, elle m'accompagne, comme lors des JO, je pense qu'en grandissant elle va prendre encore plus l'habitude: Maman est chanteuse!»

