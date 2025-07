Isabelle Adjani préfère éviter de mentionner son âge et elle en a donné l'explication à Télé-Loisirs. Et même quand elle joue une matriarche dans Soleil noir, une série de Netflix, où elle arbore une chevelure poivre et sel, la comédienne ne déroge pas à cette règle.

Dans Soleil noir, la série estivale de Netflix, Isabelle Adjani apparaît avec les cheveux gris.

Et c'était son souhait, par souci de crédibilité envers son personnage et «aussi parce je trouve les cheveux poivre et sel plutôt flatteurs pour une femme, quel que soit son âge», dit-elle à Télé-Loisirs.

Mais l'âge, justement, n'est pas un sujet que l'actrice aime aborder personnellement. Dans son entretien avec le magazine télé, Isabelle Adjani confie que sa stratégie pour l'oublier est en réalité un rituel de santé. «Si je déteste qu'on dise mon âge, ce n'est pas par coquetterie, mais parce que je n'ai pas envie de me prendre un coup de vieux à chaque fois que je m'en souviens. Ça fait partie de mon protocole santé», explique-t-elle.

L'actrice cinq fois césarisée investit bien évidemment également dans des protocoles de soins de beauté, dont est cependant exclu le sport avait-elle confessé à Madame Figaro. Mais être sur les planches ou sur un plateau de tournage, n'est-ce pas aussi du sport ?

Le thriller à la française Soleil Noir, avec également, Guillaume Gouix, Thibault de Montalembert, Claire Romain ou encore Louise Coldefy, sera diffusé à partir du mercredi 9 juillet sur Netflix. Cette série en six épisodes, qui met en scène Isabelle Adjani, est créée par Nils-Antoine Sambuc (à qui l'on doit En thérapie, sur Arte) et réalisée par Marie Jardillier et Édouard Salier.