Jocelyn Wildenstein, 84 ans: «Je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique»

Certaines personnes aident leur apparence en recourant à la chirurgie esthétique. La jet-setteuse Jocelyne Wildenstein (84 ans) de Lausanne s'est un jour mis en tête de ressembler à un fauve.

Cette photo de Jocelyne Wildenstein et de son mari Lloyd Klein a été prise le 15 décembre 2024 au restaurant Le Grand Banquet à Paris. Image : IMAGO/Bestimage

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Tout a commencé comme dans un conte de fées: en 1977, Jocelyn Perisset, 37 ans, originaire de Lausanne et d'un milieu modeste, a rencontré Alec Wildenstein, du même âge, le fils de la dynastie de marchands d'art la plus riche du monde.

Alec, amoureux, aurait envoyé à Joceyln, pouvait-on lire à l'époque dans les médias, 1000 orchidées, l'aurait enlevée au Kenya et lui aurait demandé sa main au clair de lune.

Le couple s'est marié peu après. Avant la cérémonie, Jocelyn a toutefois subi un lifting des paupières. «Alec déteste les personnes âgées», disait-elle à l'époque. Et cela ne devait pas s'arrêter là.

Des yeux de chat

Dans les années qui suivirent, l'apparence de Jocelyn Wildenstein changea complètement - mais pas seulement parce que le temps la rongeait.

On dit qu'elle est passée plus de douze fois sous le bistouri. Soudain, ses yeux n'étaient plus seulement en forme d'amande, mais rappelaient ceux d'un chat.

Dans le «Tages-Anzeiger», on pouvait lire en 2013 : «Jocelyn Wildenstein s'est transformée petit à petit en une sorte de félin à l'aide d'environ quatre millions de dollars et de chirurgiens plasticiens suffisamment peu scrupuleux, apparemment pour plaire à son mari ...».

Cette photo de la jet-setteuse Jocelyn Wildenstein a été prise en 2003 à New York. Photo : SIPA

Mais le scalpel et le laser n'ont pas pu sauver ce qui, à un moment donné, ne pouvait plus l'être: le mariage des Wildenstein. En 1998, Jocelyn Wildenstein a surpris son mari au lit avec une femme plus jeune. Les orchidées avaient fané depuis longtemps, c'est plutôt la «Guerre des Rose» qui s'en est suivie et le divorce a été prononcé.

On dit que pendant la procédure de divorce, le juge a ordonné à Jocelyn Wildenstein de ne pas utiliser la pension alimentaire pour d'autres interventions de chirurgie esthétique.

«Les journalistes peuvent écrire ce qu'ils veulent»

«Les journalistes peuvent écrire ce qu'ils veulent. Je ne prends jamais la peine de les contredire, car ce n'est vraiment pas mon problème», a déclaré l'année dernière Wildenstein, aujourd'hui âgée de 84 ans, lors d'un entretien avec le magazine américain «Interview.»

L'interview portait sur le visage de la Lausannoise. Par le passé, celui-ci a régulièrement fait l'objet de discussions dans les médias. Notamment parce que Jocelyn Wildenstein nie catégoriquement depuis quelques années avoir eu recours à une quelconque aide pour améliorer son apparence.

Ces jours-ci, la jet-setteuse d'origine suisse a renchéri dans le journal britannique «The Sun»: «Je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai peur de ce qui peut arriver».

Et d'ajouter: «Je n'aime pas le Botox. Tout le monde y réagit différemment. Je ne me suis fait injecter du Botox que deux fois. Je ne sais pas si je suis allergique, mais lorsque j'en ai eu, cela ne m'a pas fait de bien. Le résultat n'était pas bon. Mon visage a gonflé».

Des photos d'archives qui parlent d'elles-mêmes

Force est néanmoins de constater que les photos de ses propres archives familiales, que Jocelyn Wildenstein poste régulièrement sur son compte Instagram , parlent un autre langage.

Personne ne sait pourquoi cette femme de 84 ans, qui entretient depuis 2004 une relation avec le créateur de mode Lloyd Klein, dément aujourd'hui l'évidence.

Les célébrités sont régulièrement sous le feu des projecteurs. Certaines se voient donc contraintes d'avoir toujours l'air le plus «présentable» possible. Car si une célébrité sort de chez elle sans être au top de sa forme, elle doit craindre d'être sévèrement critiquée par les médias à sensation. Une pression à laquelle d'aucuns succombent plus que d'autres...