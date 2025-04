Jim Carrey s'est joint aux nombreuses stars hollywoodiennes qui ont rendu hommage à Val Kilmer après sa mort cette semaine. Dans un communiqué, l'acteur américain a évoqué l'«héritage enviable» de son collègue dans le monde du spectacle.

Val Kilmer est décédé le 1er avril à 65 ans d'une pneumonie. IMAGO/Avalon.red

Covermedia Covermedia

Jim Carrey a rendu un vibrant hommage à son collègue dans Batman Forever (1995), Val Kilmer.

L'acteur est décédé le 1er avril à 65 ans d'une pneumonie. Il avait été diagnostiqué en 2014 d'un cancer de la gorge et avait subi une chimiothérapie et deux trachéotomies. Il s'exprimait grâce à une boîte vocale électrique.

Dans un communiqué publié le 2 avril, Jim Carrey a partagé ses souvenirs du défunt acteur. «Je me souviens de Val Kilmer aujourd'hui avec une grande admiration pour lui en tant qu'homme et en tant que talent générationnel qui nous a laissé un héritage enviable de performances inoubliables», a déclaré l'interprète de Sphinx face à Val Kilmer (Batman) dans Batman Forever. « Ses plus grandes réalisations artistiques n'ont eu d'égal que la grâce et le courage avec lesquels il a traversé les moments les plus difficiles de sa vie. J'envoie beaucoup d'amour à sa famille.»

Kurt Russell a lui aussi rendu hommage au comédien décédé auprès de Rolling Stone, en revenant sur la période où il a joué à ses côtés dans le western Tombstone (1993). «Je ne conteste pas le fait qu'il était difficile, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il portait tant de choses sur ses épaules que je ne pouvais m'empêcher de le comprendre, et j'avais un faible pour lui», a-t-il confié. « Tout le monde a une vision à 360 degrés de sa personne. Personne ne sort d'ici vivant. J'espère donc qu'il repose en paix. Si quelqu'un mérite de reposer en paix, c'est bien Val.»

D'autres célébrités ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux après l'annonce de sa mort.

Michael Douglas s'est dit « honoré» d'avoir travaillé avec Val Kilmer sur le film L'Ombre et la Proie (1996). « Val nous manquera beaucoup, mais son héritage vivra à jamais dans les films et les performances qu'il a si brillamment partagés avec nous», a-t-il commenté.

De son côté, Michelle Monaghan, qui a partagé l'affiche avec Val Kilmer dans Kiss Kiss Bang Bang (2005), a rappelé les qualités de l'acteur. « Un homme gentil, curieux, engagé, rebelle et radical. J'ai appris de l'un des plus grands. Un artiste jusqu'au bout des ongles. J'ai adoré le temps que j'ai passé avec toi. Bon vent mon pote», a-t-elle déclaré dans la légende d'un post Instagram.

Val Kilmer laisse dans le deuil sa fille Mercedes, 33 ans, et son fils Jack, 29 ans, issus de son mariage avec son ex-femme Joanne Whalley.