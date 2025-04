JK Rowling a ouvert le champagne. L'auteure britannique s'est félicitée sur X/Twitter d'un arrêt historique au Royaume-Uni allant à l'encontre de la position de ses détracteurs au sujet des droits de personnes transgenres.

JK Rowling a célébré l'arrêt rendu le 16 avril (25) par la Cour suprême du Royaume-Uni déterminant que les femmes transgenres ne sont pas légalement des femmes.

Les cinq juges de la Cour suprême ont convenu dans cette décision historique que « les termes «femme» et «sexe»» du 2010 Equality Act, qui regroupe plusieurs lois anti-discrimination du Royaume-Uni, « se réfèrent à une femme biologique et à un sexe biologique».

La décision «ne supprime pas la protection» des «personnes transgenres», qui sont «protégées contre la discrimination fondée sur le changement de sexe», a confirmé le tribunal. Toutefois, une personne transgenre disposant de documents l'identifiant comme une femme ne sera pas considérée comme telle.

JK Rowling, qui s'oppose ouvertement depuis 2020 à l'égalité des droits entre les personnes nées de sexe féminin et celles s'identifiant comme femme, a salué cette décision sur X/Twitter.

«Il aura fallu trois femmes écossaises extraordinaires et tenaces, soutenues par une armée, pour que cette affaire soit entendue par la Cour suprême et, en gagnant, elles ont protégé les droits des femmes et des filles dans tout le Royaume-Uni», a-t-elle écrit. « @ForWomenScot, je suis si fière de vous connaître.»

L'auteure de Harry Potter a déclaré dans un autre message qu'elle avait «certainement» donné de l'argent à l'organisation For Women Scotland, qui a «travaillé pour protéger et renforcer les droits des femmes et des enfants». Elle compte désormais «porter un toast» aux femmes du groupe, et a partagé une photo montrant deux coupes de champagne avec la mention: «Je pense que je vais prendre un cigare plus tard».

Largement critiquée en ligne pour ses prises de position, JK Rowling a affirmé par le passé qu'elle irait « volontiers» en prison pour continuer à les défendre.