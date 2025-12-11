Pamela Anderson a révélé au magazine People qu'un reboot du film Barb Wire était en cours de développement. Et les fils de l'actrice ne sont pas étrangers au projet...

Pamela Anderson a joué le rôle d'une super-héroïne chasseuse de primes vêtue de cuir dans le film Barb Wire, sorti en 1996. GRAMERCY PICTURES / Courtesy Album

Pamela Anderson a joué le rôle d'une super-héroïne chasseuse de primes vêtue de cuir dans le film Barb Wire, sorti en 1996. L'actrice vient de révéler que ses fils, Brandon Lee, 29 ans, et Dylan Lee, 27 ans, lui ont soumis l'idée d'un remake pour la télévision.

«Mes fils sont venus me voir et m'ont dit: «Maman, nous voulons faire une version télévisée de Barb Wire». J'ai répondu: «Comment? Vraiment?»», a-t-elle déclaré au magazine People.

Pamela Anderson a expliqué que le projet, qui est en cours de développement, sera «plus une comédie noire», ajoutant qu'elle est «vraiment excitée de reprendre cette histoire». La comédienne fait confiance à ses garçons pour que la série fonctionne. «Je pense qu'il s'agit, là encore, d'un peu de rédemption. Mes enfants et mes garçons me protègent beaucoup et ils vont s'amuser avec ça», a-t-elle assuré.

Cependant, l'actrice d'Alerte à Malibu n'a pas révélé si elle aurait un rôle dans la nouvelle série. «Je n'ai rien prévu pour l'instant. Mais on ne sait jamais. Je ferai tout ce qu'ils me diront de faire», a déclaré la mère de famille de 58 ans fière de ses fils. «Mes enfants dirigent de nombreuses entreprises. Les voir s'épanouir en tant qu'entrepreneurs et hommes d'affaires a été tellement incroyable! Et je peux être actrice. Nous avons trouvé notre méthode ensemble. Nous avons une entreprise familiale. Et cela rend les choses encore plus spéciales.»